U22 Việt Nam sáng rực cả sân bay Nội Bài trong ngày mang HCV SEA Games về nước

18h00 hôm nay 19/12, toàn bộ thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 để giành tấm HCV. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Việt Nam giành HCV ở các kỳ SEA Games.
U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi tiếp tục tập trung trở lại cho chuyến tập huấn tại Qatar. Đầu tháng 1/2026, cả đội sẽ lên đường sang Saudi Arabia để dự VCK U23 châu Á 2026.