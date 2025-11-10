U22 Việt Nam khởi hành dự Panda Cup 2025: Bước chạy đà quan trọng cho SEA Games 33

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), từ ngày 12 đến 18/11, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U22 gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, là cơ hội cọ xát quý báu, giúp ban huấn luyện U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, hướng tới VCK U23 châu Á 2026; đồng thời là bước đệm quan trọng trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Theo sự phân công của Thường trực BCH VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu. Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ Quyền HLV trưởng, trong thời gian HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Về lực lượng, đội tuyển U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức…

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự tái xuất của chân sút thuộc biên chế CLB Becamex Bình Dương, từng nhiều lần góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, hứa hẹn giúp tăng cường sức tấn công và kinh nghiệm cho hàng công U22 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị chinh phục Huy chương Vàng SEA Games 33.

Do nhiều cầu thủ còn vướng lịch thi đấu tại Vòng 11 LPBank V.League 2025/26, đội tuyển U22 Việt Nam chia thành ba nhóm di chuyển sang Trung Quốc. Nhóm 1 xuất phát từ Hà Nội gồm Ban huấn luyện và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM, SLNA, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng.

Nhóm 2 khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ của HAGL, Đông Á Thanh Hóa, Công An TP.HCM và Ninh Bình. Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo lịch trình, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11/11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U22 Trung Quốc vào 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 12/11.

Đây là thử thách lớn đối với thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, với lợi thế khi đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V.League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.