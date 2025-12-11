U22 Việt Nam đủ sức thắng Malaysia

Tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán U22 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11-12 (VTV, FPT play, HTV). Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé lọt vào bán kết.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 đã trải qua gần nửa hành trình. Khác với nhiều kỳ đại hội trước, nhiều kết quả bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu bảng, khi các đội bóng được đánh giá thấp như Timor Leste, Philippines lại thắng Singapore, Indonesia... Tuy nhiên, những ứng viên lọt vào bán kết vẫn là những đội mạnh của bóng đá khu vực như: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia.

Qua 2 lượt trận tại bảng B, U22 Việt Nam có cùng 3 điểm với U22 Malaysia nhưng tạm đứng thứ 2 vì kém đối phương về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn "rộng cửa" lọt vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Việt Nam muốn vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B.Ảnh: NGỌC LINH

Sau khi U22 Indonesia bất ngờ thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 hôm 8-12, tuyển U22 Việt Nam trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chỉ cần không thua U22 Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 11-12, thầy trò ông Kim Sang-sik vẫn giành vé tham dự vòng bán kết giải đấu.

U22 Việt Nam đã được giảm tải áp lực song vẫn tập trung hướng tới mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng để có thêm lợi thế tiến sâu vào SEA Games kỳ này. Đến với SEA Games kỳ này, U22 Malaysia không được đánh giá cao khi nòng cốt lực lượng đa phần là các cầu thủ trẻ thi đấu ở giải hạng 2 quốc gia, ít kinh nghiệm thực chiến sân chơi quốc tế. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Nafuzi Zain là đội bóng giàu thể lực, "không chiến" tốt, được thể hiện qua trận thắng đậm U22 Lào với tỉ số 4-1 ở ngày ra quân.

Điều lệ giải đấu quy định 3 đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Hiện tại, U22 Philippines là đội đầu tiên đi tiếp nhờ thành tích toàn thắng ở bảng C, chủ nhà Thái Lan đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm nhưng còn một trận chưa đấu.

Tương quan lực lượng, trình độ đẳng cấp các đội, giới chuyên gia nhận định U22 Thái Lan sẽ giành ngôi nhất bảng A chung cuộc. Dù có thua U22 Singapore với cách biệt lên đến 3 bàn ở màn chạm trán vào ngày 11-12, đội bóng xứ chùa vàng vẫn đứng nhất bảng nhờ hơn các đối thủ chỉ số phụ. Tuy nhiên, điều này khó thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại.

Nếu U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia ở lượt đấu cuối vòng bảng, U22 Indonesia sẽ trở thành "cựu vương" giải đấu. Ngoài ra, việc giành vé vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng có thể khiến U22 Việt Nam sớm chạm trán U22 Thái Lan trong trận tranh suất vào chung kết giải đấu. Vì vậy, những chiến binh "sao vàng" đang tích cực rèn luyện và hướng mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng để có thể gặp đối thủ tầm trung tại bán kết, có thể là U22 Philippines.

Các cặp đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2025 sẽ diễn ra vào ngày 15-12, trước khi "ngôi vương" được định đoạt vào tối 18-12, tất cả đều trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).