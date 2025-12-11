U22 Việt Nam đấu Malaysia 16h00 hôm nay: Điều kiện nào để giành vé vào bán kết SEA Games?

Cuộc đua tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang đi đến hồi gay cấn khi U22 Việt Nam đối đầu với U22 Malaysia lúc 16h00 hôm nay. Mặc dù cục diện bảng A có chút bất ngờ sau chiến thắng của U22 Timor Leste trước U22 Singapore, giúp mở ra một số cơ hội cho các đội nhì bảng, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần phải nắm quyền tự quyết bằng chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

U22 Việt Nam có trận đấu "sống còn" chiều nay

Trước hết, kết quả bất ngờ ở bảng A khi U22 Timor Leste thắng U22 Singapore đã khiến đội nhì bảng A chỉ đạt tối đa 3 điểm. Đây là tin vui cho các đội xếp nhì bảng B và C, bởi nếu bất kỳ đội nào giành được 4 điểm khi đứng thứ hai, họ nghiễm nhiên vượt qua đối thủ từ bảng A trong cuộc đua tranh suất "vé vớt" vào bán kết.

Tuy nhiên, câu chuyện tại bảng B lại mang tính đối đầu trực tiếp hơn. Hiện tại, cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều có 3 điểm, nhưng U22 Malaysia tạm thời dẫn trước nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +1). Điều này đặt U22 Việt Nam vào thế phải thắng nếu muốn chắc chắn đi tiếp.

Điều kiện tiên quyết và duy nhất để U22 Việt Nam giành vé trực tiếp vào bán kết là phải đánh bại U22 Malaysia.

Nếu thắng, U22 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối, chính thức giành ngôi đầu bảng B và không cần bận tâm đến kết quả của các bảng đấu khác. Quyền tự quyết sẽ hoàn toàn nằm trong tay đội bóng áo đỏ.

Nếu hòa, U22 Malaysia sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. U22 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng với 4 điểm và phải chờ đợi kết quả của đội nhì bảng C. Do các trận đấu bảng C diễn ra sau, việc xếp nhì bảng tiềm ẩn nhiều rủi ro và sự mạo hiểm lớn.

Nếu thua, U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại rất cao, có thể xếp nhì hoặc ba bảng B và mất mọi lợi thế cạnh tranh.