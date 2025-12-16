“U22 Việt Nam đã gây ra thất bại thật cay đắng cho Philippines”

Tại bán kết SEA Games 33, U22 Philippines đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cuối trận, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại tỏa sáng, ghi liền 2 bàn qua đó thắng 2-0 và tiến vào chung kết. Trong khi đó, U22 Philippines chỉ còn cơ hội tranh tấm HCĐ với Malaysia.

Sau trận đấu, truyền thông Philippines tỏ rõ sự tiếc nuối. Trang ABS-CBN đặt tiêu đề: “Việt Nam đã gây ra thất bại thật cay đắng cho Philippines trong môn bóng đá nam”.

Cây bút Camille B. Naredo bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho đội nhà: “Việc Philippines lọt vào trận tranh HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 là điều không thể.

Philippines đã phải nhận thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 0-2 trước Việt Nam. Đây là một thất bại đầy cay đắng đối với đội tuyển U22 Philippines, khi họ đã thi đấu ngang ngửa với Việt Nam gần như suốt trận đấu trước khi để thủng lưới ở phút thứ 89”.

Cây bút Camille B. Naredo cũng cho rằng U22 Philippines chưa có được sự may mắn ở trận đấu này:

“Philippines đã có một vài cơ hội ghi bàn ở đầu trận đấu, bao gồm một quả đá phạt gần rìa vòng cấm sau phút thứ 60. Thật không may cho đội tuyển, cú sút của Sandro Reyes lại đi vọt xà ngang. Đội tuyển trẻ Philippines vẫn có cơ hội mang về nhà một tấm huy chương đồng”.

Truyền thông Philippines rất tiếc nuối khi đội nhà thua U22 Việt Nam ở bán kết.

Tương tự, hãng truyền thông Tiebreakertimes cũng rất tiếc nuối vì thất bại của đội nhà:

“Hành trình lịch sử của U22 Philippines đã kết thúc đầy tiếc nuối khi gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận bán kết với U22 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Garrath McPherson đã chơi ngang ngửa trước U22 Việt Nam trong suốt trận đấu và chỉ gục ngã bằng hai bàn thua ở cuối trận”.

Trong khi đó, trang Inquirer cho rằng sự thiếu tập trung ở thời điểm nhạy cảm là lý do chính khiến U22 Philippines thua trận trước U22 Việt Nam:

“Khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ, U22 Philippines bất ngờ tan vỡ giấc mơ vì sự thiếu cảnh giác”.

Theo thống kê, bóng đá nam Philippines vẫn chưa từng giành tấm huy chương nào tại SEA Games. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là hạng 4 chung cuộc tại kỳ SEA Games 1911 ngay trên sân nhà.

Khác với môn bóng đá nam thì ở môn bóng đá nữ tại SEA Games 33, tuyển Việt Nam và Philippines chính là 2 đại diện xuất sắc nhất. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết tranh HCV vào ngày mai (17/12).