U22 Việt Nam chỉ có 1 buổi tập trước trận gặp U22 Trung Quốc

Các cầu thủ U22 Việt Nam tại sân bay Nội Bài sáng 10-11

CFA Team China – Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), từ 12 đến 18-11-2025, với sự góp mặt của 4 đội tuyển U22 gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Đây là sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Do nhiều cầu thủ còn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 LPBank V-League 2025-2026, đội tuyển U22 Việt Nam chia thành ba nhóm di chuyển sang Trung Quốc. Nhóm 1 xuất phát từ Hà Nội gồm Ban huấn luyện và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TPHCM, SLNA, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Nhóm 2 khởi hành từ TPHCM với 8 cầu thủ của HAGL, Thanh Hóa, Công An TPHCM và Ninh Bình. Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh.

Nhóm di chuyển từ sân bay Nội Bài vào ngày 10-11

Theo lịch, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11-11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U22 Trung Quốc vào 14g30 (giờ Việt Nam) ngày 12-11. Đây được xem là thử thách lớn đối với thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, với lợi thế khi đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V-League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu này. Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ Quyền HLV trưởng, trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.