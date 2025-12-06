U22 Việt Nam bị Malaysia đẩy vào thế khó, HLV Kim Sang-sik lo lắng ra mặt

Lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào. Với thắng lợi này, U22 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B. Đội bóng áo vàng có cùng 3 điểm như U22 Việt Nam nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Cục diện lúc này đang khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn. Đoàn quân áo đỏ buộc phải thắng trận cuối trước U22 Malaysia mới giành được ngôi đầu bảng. Trái lại, U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33

Theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào trên khán đài, HLV Kim Sang-sik không giấu được vẻ mặt lo lắng. Tình thế buộc phải thắng ảnh hưởng lớn đến những toan tính của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Thực tế cho thấy U22 Việt Nam dưới bàn tay ông Kim thường chơi tốt trong những thế trận phòng ngự phản công hơn là phải chủ động cầm bóng ép sân.

HLV Kim Sang-sik lo lắng khi chứng kiến U22 Malaysia thắng đậm

Nếu không giành được ngôi đầu bảng, U22 Việt Nam sẽ phải chờ đợi tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nhưng việc không tích lũy được nhiều hiệu số ở trận đấu gặp U22 Lào, đoàn quân áo đỏ có thể chịu thiệt thòi khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 11/12.