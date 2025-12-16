U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines: Khúc tráng ca của khát vọng chiến thắng

Ảnh: Hữu Phạm

Trưa ngày 15/12, nhiệt độ Bangkok lên đến 32 độ C. Thế nhưng bất chấp trời nắng nóng, người hâm mộ Việt Nam đã tới Rajamangala từ rất sớm và kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa an ninh mở ra để tiến vào bên trong, nhuộm đỏ khán đài để thổi lửa vào những đôi chân của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Có thể nói, nhiệt huyết của người hâm mộ Việt Nam thật hiếm có. Những người từ Hội CĐV VGS, từ CLB Hà Tĩnh hay Trường Tươi Đồng Nai FC, từ Hà Nội, TPHCM và nhiều nơi khác, đã không quản ngại đường xa, bất chấp cái nóng để nhảy, hát, thúc trống, thổi kèn không ngừng, sau đó cùng hô vang hai tiếng "Việt Nam".

Hoặc phía ngoài Rajamangala, chị Nguyễn Thị Phượng sinh sống tại Bangkok sẵn sàng xếp lại công việc, mang quốc kỳ, áo đỏ sao vàng tới sân để bán, không vì lời lãi mà đơn giản là "hỗ trợ bà con, tạo không khí trên sân để đội U22 mình thi đấu tốt hơn, mang về chiến thắng".

Bước ra thảm cỏ Rajamangala, các học trò của HLV Kim Sang-sik hẳn cũng cảm nhận đầy đủ tấm lòng của người hâm mộ áo đỏ. Dĩ nhiên họ mong muốn chiến thắng hơn ai hết. Và họ đã làm được, với bàn thắng vỡ òa cảm xúc của Lê Văn Thuận phút 89 cùng pha lập công của Thanh Nhàn phút 90+2.

Đầu tiên, từ một cố gắng phối hợp bên cánh trái, Đình Bắc nhả bóng cho Phi Hoàng tạt bóng hướng đến cột gần, nơi Văn Thuận chờ sẵn để thực hiện cú lắc đầu đánh bại thủ môn Philippines; sau đó là cú sút chìm xuất sắc vào góc xa của Thanh Nhàn mang về tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 cho U22 Việt Nam.

Còn phải nói, khán đài Rajamangala đã nổ tung sau khoảng thời gian chờ đợi quá lâu. Trong phần lớn thời gian, dù tiếng kèn, tiếng trống không bao giờ dứt nhưng bàn thắng vẫn mãi chưa tới. Không ai nghĩ rằng đối thủ U22 Philippines đã mang đến nhiều khó khăn hơn dự kiến.

Đội bóng đến từ xứ nghìn đảo đã tiến bộ đáng kinh ngạc. Dưới sự chỉ đạo của HLV Garrath McPherson, họ chơi thứ bóng đá hiện đại, kỷ luật và có tính tổ chức rất cao. Họ không cho các cầu thủ U22 Việt Nam có nhiều sự tự do khi mất bóng, đồng thời sẵn sàng phát động những tình huống lên bóng nhanh lúc có bóng.

U22 Việt Nam đã thử nhiều cách để giải bài toán U22 Philippines, từ các quả tạt sớm từ cánh trái, những đường chuyền vượt tuyến hoặc nhiều tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Tuy nhiên khá ít tình huống đủ tốt để ghi bàn.

Ở các cơ hội ít ỏi có được, Đình Bắc, Văn Khang và đồng đội lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Đó là tình huống phản công nhanh phút bù giờ hiệp một, Đình Bắc xử lý hay bên cánh trái và chuyền cho Văn Khang ở cánh đối diện. Sau cú ngoặt bóng, Văn Khang sút cực mạnh bằng chân trái nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.

Đó cũng là quả tạt chuẩn xác phút 66 của Phi Hoàng để Thanh Nhàn đánh đầu đi chệch khung thành, hay đường căng ngang sau đó 10 phút, cũng từ cánh trái của Phi Hoàng để Xuân Bắc băng cắt đệm bóng nhưng lại không đủ hiểm.

Tuy nhiên, chính những khó khăn đã khiến chiến thắng trở nên đáng giá, và sự chờ đợi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ niềm vui, sự hạnh phúc khi trút bỏ nỗi lo lắng, sự căng thẳng và cả đôi chút thất vọng.

Trong buổi chiều đầy nắng ở Bangkok, các cầu thủ U22 Việt Nam cùng người hâm mộ đã tạo nên một màn trình diễn thực sự thăng hoa về mặt xúc cảm. Và quan trọng, đội quân áo đỏ đã có mặt ở trận chung kết rất đáng chờ đợi, nơi tấm huy chương Vàng SEA Games 33 vẫy gọi.

Chúng ta hãy cùng chờ. Cũng tại Rajamangala này, một bản hòa tấu rực rỡ khác sẽ lại được tạo ra, bởi các cầu thủ U22 Việt Nam, người hâm mộ luôn sát cánh phía sau và khát vọng chiến thắng đến những phút cuối cùng.