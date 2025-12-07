U22 Timor Leste gây sốc, báo tin vui cho U22 Việt Nam

Ở trận ra quân, mặc dù để thua U22 Thái Lan với tỷ số 1-6 nhưng U22 Timor Leste đã cho thấy sự tiến bộ về mặt lối chơi cũng như tinh thần thi đấu. Và trận thứ hai bảng A gặp U22 Singapore, thầy trò HLV Emral Abus tiếp tục nhấn mạnh, bóng đá Timor Leste đã có sự cải thiện đáng kinh ngạc.

Mặc dù bị dẫn trước bởi cú đá bồi phút 11 của Amir Rashid, nhưng các cầu thủ U22 Timor Leste vẫn điềm tĩnh phối hợp và duy trì sự mạch lạc trong các pha lên bóng. 8 phút sau bàn thua, họ đã gỡ hòa với đường căng ngang của Malik Fernando và pha dứt điểm của Vabio Canavaro.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn và 3 lần giành huy chương Đồng SEA Games, nhưng U22 Timor Leste mới là những người kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. U22 Singapore không thể đưa ra câu trả lời và sụp đổ trước sức ép trong 5 phút cuối hiệp một. Sau đường kiến tạo cho Anizo Correia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tiền đạo Malik Fernando đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Timor Leste.

U22 Timor Leste vui mừng với chiến thắng ấn tượng.

Không chỉ về kết quả, đội quân của Emral Abus đã gây ấn tượng mạnh bởi kỹ thuật, những pha lên bóng có mục đích và khả năng di chuyển, phối hợp thông minh. Họ cũng rất ngẫu hứng và tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải vỗ tay tán thưởng, bên cạnh tính kỷ luật vẫn được đảm bảo.

Chiến thắng của U22 Timor Leste khiến cục diện bảng A sớm an bài. Nhiều khả năng U22 Thái Lan sẽ đánh bại U22 Singapore ở trận cuối để đảm bảo ngôi đầu bảng, đồng thời mang đến tin vui cho các đội ở hai bảng còn lại.

Vì môn bóng đá nam SEA Games 33 có ba bảng ba đội, ngoài ba đội xếp nhất sẽ chọn một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tiến vào bán kết. Đội nhì bảng A sẽ chỉ có tối đa 3 điểm khiến cơ hội thuộc về những đội nhì bảng B và C.

Các cầu thủ U22 Singapore cúi đầu rời đi sau thất bại.

Ở trận cuối bảng B, U22 Việt Nam vốn đang đứng thứ hai sau U22 Malaysia vì kém hiệu số (cùng sở hữu 3 điểm) có thể chỉ cần một trận hòa để đi tiếp. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần chờ sau ngày 8/12, khi bảng C chơi lượt trận thứ hai (U22 Philippines gặp Indonesia) để xác định chính xác cơ hội đi tiếp cũng như tính toán chiến lược cụ thể.

Dĩ nhiên đây chỉ là tính toán trên giấy. U22 Việt Nam với tham vọng giành huy chương Vàng chắc chắn tiếp cận trận đấu với U22 Malaysia bằng mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu tạo nên một màn trình diễn đúng với năng lực, đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn.