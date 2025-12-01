Theo báo chí Malaysia, đội tuyển U22 nước này vẫn đang chờ đợi tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney (Sabah FC). Anh chưa được đội bóng chủ quản đồng ý lên tập trung chuẩn bị SEA Games 33 do đại hội không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Fergus Tierney mang hai dòng máu Malaysia và Scotland. Anh nhiều lần xuất hiện trong màu áo U23 Malaysia và ghi được 6 bàn sau 18 trận đấu. Tiền đạo sinh năm 2003 cao đến 1m84, được xem như phương án đặc biệt quan trọng của U22 Malaysia. Đến thời điểm này, HLV trưởng Nafuzi Zain mới chỉ có thêm Ubaidullah Shamsul (Terengganu FC) và Aliff Izwan (Selangor FC).

Fergus Tierney chưa có mặt ở đội U22 Malaysia.

U22 Malaysia sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 5/12 để chuẩn bị cho trận đấu găp Lào sau đó 1 ngày. "Những chú hổ Mã Lai" nằm cùng bảng với Việt Nam và Lào. Nhiều người nghi ngờ khả năng đi tiếp của Tierney và đồng đội. Năm nay, chỉ 3 đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào vòng bán kết môn bóng đá nam.

Trả lời thuyền thông Malaysia, HLV Nafuzi Zain nói: "Hiện nay U22 Malaysia đang tập trung toàn lực cho trận đấu ra quân với U23 Lào. Cuộc đọ sức này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định đến khả năng vào bán kết hay không. Lào là đối thủ nguy hiểm vì có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, chơi cho đội tuyển quốc gia.

Có được 3 điểm trước Lào sẽ giúp Malaysia tự tin hơn và không cần phải e ngại Việt Nam ở trận đấu quyết định. Malaysia sẵn sàng gây bất ngờ và đủ sức vào bán kết SEA Games 33".

Dù vậy, lực lượng của Malaysia ở giải đấu này không quá mạnh, họ cũng không thể bổ sung cầu thủ nhập tịch sau bê bối làm giả giấy tờ. Nhiều chuyên gia bóng đá nước này cho rằng Malaysia nên chấp nhận vấn đề và cũng đừng đợi các đội bóng phải "nhả" quân khi SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Việc có triệu tập được cầu thủ tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đối với câu lạc bộ ở giải quốc nội. Nếu FAM có sự chuẩn bị tốt, kế hoạch bài bản và thuyết phục được các đội bóng, câu lạc bộ sẽ có thể nhượng bộ liên đoàn.