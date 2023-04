U22 Campuchia, Indonesia rủ nhau thắng lớn, gián tiếp “tuyên chiến” U22 Việt Nam, Thái Lan?

Indonesia sẽ đánh bại đối thủ, gián tiếp gửi "chiến thư" tới U22 Việt Nam, Thái Lan?

Vào lúc 16h chiều nay (29/4), U22 Indonesia sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A gặp Philippines. Cùng với U22 Việt Nam và Thái Lan thì Indonesia cũng là ứng cử viên, đặt tham vọng rất lớn trong việc cạnh tranh tấm HCV.

So với Philippines thì U22 Indonesia là đội được đánh giá cao hơn. Trong tay HLV Indra Sjafri đang sở hữu dàn cầu thủ khá đồng đều và có kinh nghiệm chinh chiến tương đối dày dặn. Thiếu vắng đáng kể nhất của Indonesia là vị trí của hậu vệ Elkan Baggott do cản trở của đội bóng chủ quản tại Anh, và tiền vệ Ronaldo Kwateh do chấn thương. Tuy nhiên, điều này không làm giảm nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm của Indonesia ở trận mở màn gặp Philippines.

Về phía Philippines, sự bổ sung đáng kể nhất trong đội hình của họ là hậu vệ cánh phải Santiago Rublico từ lò đào tạo của Atletico Madrid. Cầu thủ 18 tuổi này hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của U22 Philippines nhưng về cơ bản, lực lượng của Philiipines vẫn chưa thể so sánh với Indonesia.

Indonesia đặt tham vọng rất cao vào khả năng cạnh tranh HCV tại SEA Games 32.

Ngoài lực lượng thì quá trình chuẩn bị cũng tạo ra bất lợi với Philippines. HLV Rob Gier mới được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Philippines từ cuối tháng 3. Trong khi đó, toàn đội cũng chỉ có thể hội quân rất muộn, từ ngày 16/4. Với quỹ thời gian quá ít, thật khó để Philippines bước vào SEA Games bằng một phong độ cao nhất.



Một yếu tố nữa là tham vọng của Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo không giành HCV SEA Games suốt hơn 30 năm qua và họ đang khát danh hiệu vô địch hơn bao giờ hết. Thầy trò HLV Indra Sjafri đang cực kỳ quyết tâm vào việc chinh phục danh hiệu trên đất Campuchia và điều này hứa hẹn sẽ tạo thêm sức mạnh cho đội bóng xứ Vạn đảo. Khác với Indonesia thì Philippines với lực lượng khiêm tốn không đặt nặng thành tích trên đất Campuchia.

Nhìn tổng quan, Indonesia được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Philippines. Nếu không có bất ngờ xảy ra, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của "Garuda". Nếu có thể giành 3 điểm, Indonesia sẽ tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết, ở một bảng đấu vốn rất "dễ thở" với họ. Điều đó cũng giúp Indonesia tạo "lời thách thức" đến những ứng viên ở bảng B như Việt Nam hay Thái Lan.

Campuchia sẽ thắng dễ Timor Leste?

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (29/4).

Trước một đối thủ yếu nhất khu vực như Timor Leste, U22 Campuchia với lợi thế sân nhà sẽ hướng tới một trận thắng với tỷ số cách biệt để tạo lợi thế.

U22 Campuchia đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ SEA Games trên sân nhà. Họ có 2 đợt tập huấn dài ngày tại Thái Lan, sau đó sang Singapore thi đấu 2 trận tại Merlion Cup, với kết quả thua U22 Malaysia và thắng U22 Singapore.

Tại SEA Games 32, U22 Campuchia không có sự phục vụ của tiền đạo Sa Ty do chấn thương. Tuy nhiên, lực lượng của đội chủ nhà vẫn vẫn được đánh giá khá cao với dàn cầu thủ cũng đang làm trụ cột tại đội tuyển quốc gia Campuchia và đã thi đấu với nhau nhiều năm như Sieng Chanthea, Lim Pisoth…

U22 Campuchia khả năng sẽ thắng dễ Timor Leste.

SEA Games 32 sẽ là giải đấu cuối cùng mà HLV Keisuke Honda gắn bó với U22 Campuchia. Chắc chắn, ông thầy người Nhật Bản sẽ rất quyết tâm cùng học trò tiến sâu tại giải, ít nhất là vào bán kết.



Với lợi thế sân nhà cộng với lực lượng mạnh hơn hẳn, U22 Campuchia có cơ hội lớn để giành chiến thắng cách biệt trước Timor Leste.

Hôm nay, bảng B vẫn chưa thi đấu. Nhiều khả năng HLV Troussier sẽ phải tranh thủ dự khán để "xem giò", nghiên cứu về lối chơi của Indonesia hay Campuchia bởi cả hai đều là đối thủ tiềm tàng của U22 Việt Nam nếu các đội đều giành vé vào bán kết.