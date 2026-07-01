U21 SLNA đấu Thể Công Viettel ở chung kết U21 Quốc gia 2026

U21 SLNA vượt qua Hà Nội sau loạt luân lưu nghẹt thở, trong khi Thể Công Viettel thắng thuyết phục LPBank HAGL để tạo nên trận chung kết đáng chờ đợi tại U21 Quốc gia 2026.

U21 SLNA và Thể Công Viettel tranh ngôi vô địch

Chiều 23/7, hai trận bán kết VCK Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), xác định hai đội góp mặt ở trận đấu cuối cùng là U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel.

Ở trận bán kết đầu tiên, U21 Hà Nội nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Dẫu vậy, thủ môn Cao Văn Bình cùng hàng thủ U21 SLNA thi đấu chắc chắn, hóa giải thành công những cơ hội nguy hiểm của đại diện Thủ đô.

Sau quãng thời gian đầu lép vế, đội bóng xứ Nghệ dần lấy lại thế trận và bất ngờ có bàn thắng vượt lên ở phút 28. Từ pha đi bóng mạnh mẽ xuyên trung lộ, Trần Quốc Hòa vượt qua hậu vệ Hà Nội trước khi tung cú sút ở góc hẹp. Bóng đi qua chân thủ môn Phạm Đình Hải rồi từ từ lăn vào lưới, mở tỷ số cho U21 SLNA.

Không lâu sau đó, SLNA đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Phùng Văn Nam không thắng được thủ môn Phạm Đình Hải từ cự ly 11 m. Đáng tiếc hơn cho đội bóng áo vàng khi cú đá bồi sau đó của chính tiền đạo này lại tìm đúng xà ngang.

Ảnh: VFF

Phung phí cơ hội, U21 SLNA phải trả giá ở những phút cuối hiệp một. Sau tình huống Phan Văn Thành để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho U21 Hà Nội hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Nguyễn Anh Tiệp dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U21 Hà Nội tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Thiên Phú suýt giúp đội bóng Thủ đô vượt lên với cú đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 50. Ít phút sau, Hà Nội đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi đó, U21 SLNA kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 69, Hồ Hữu Nhật Sang có pha căng ngang nguy hiểm từ cánh phải nhưng không đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. Hai đội không thể ghi thêm bàn trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, bản lĩnh giúp U21 SLNA tạo nên khác biệt. Đại diện xứ Nghệ thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi U21 Hà Nội chỉ có 2 lần đánh bại thủ môn đối phương. Thắng 4-2 ở loạt luân lưu, U21 SLNA khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-3 để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Ảnh: VFF

Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại LPBank HAGL với tỷ số 2-0. Chiến thắng thuyết phục giúp đội bóng áo lính lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá nhất của giải.

Khép lại vòng bán kết, U21 Hà Nội và LPBank HAGL cùng giành huy chương đồng. Trong khi đó, trận chung kết giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đều sở hữu lực lượng trẻ chất lượng cùng phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết VCK Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 25/7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Đây sẽ là màn so tài để xác định nhà vô địch mới của giải đấu trẻ hấp dẫn nhất bóng đá Việt Nam.