U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt nặng tại giải thế giới: Cục TDTT chỉ đạo nóng

Trả lời Báo Điện tử VTC News về án phạt của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết Cục nắm được thông tin và chỉ đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về pháp lý.

Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định.

Chiều nay (13/8), đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục ra sân thi đấu, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp. Theo án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận đấu nhưng không hủy tư cách tham dự giải. Đội bóng vẫn ra sân thi đấu bình thường sau khi loại vận động viên bị cho là không đáp ứng điều kiện dự giải.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải U21 thế giới.

Đêm 12/8, FIVB thông báo quyết định phạt U21 Việt Nam nhưng không tiết lộ vi phạm cụ thể cũng như danh tính của vận động viên có liên quan. Đội tuyển U21 Việt Nam từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối và bị loại khỏi vòng 1/8, phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24 gặp U21 Ai Cập.

Ngoài ra, theo quy định về kỷ luật của FIVB, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bị phạt 30.000 Franc Thụy Sỹ (khoảng 980 triệu đồng) cho mỗi vận động viên không đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu U21 Việt Nam sử dụng nhiều hơn một cầu thủ sai quy định, số tiền phạt sẽ nhân lên đến hàng tỷ đồng. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và đội tuyển U21 Việt Nam, các quan chức liên quan cũng có thể bị cấm tham gia các giải chính thức trong vòng 2 năm.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có phản ứng để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên cũng như uy tín của đội tuyển và bóng chuyền Việt Nam. VFV cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.

Chiều 13/8, U21 Việt Nam thắng U21 Ai Cập 3-1 ở trận đấu phân hạng 17-24.