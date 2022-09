U20 Việt Nam sẽ gặp khó ở giải đấu lớn vì 3 nhân tố trở về từ Anh, Mỹ?

Chỉ còn ít ngày nữa, giải đấu mang tính chất quan trọng là vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ khởi tranh tại Indonesia. U20 Việt Nam nằm bảng F cùng chủ nhà Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Timor Leste.

Trong số 4 đội bóng này thì U20 Indonesia và Việt Nam có trình độ tương đối cân bằng và được đánh giá cao hơn so với 2 đội còn lại. Tuy nhiên, truyền thông nước chủ nhà Indonesia ngày 5/9 lại đánh giá rằng U20 Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đã bổ sung thêm một số nhân tố chất lượng và những cầu thủ này có thể sẽ tạo ra không ít khó khăn cho hai đội quân của HLV Shin Tae-yong hay HLV Đinh Thế Nam.

Ba cầu thủ của U20 Hồng Kông (Trung Quốc) được truyền thông Indonesia nhắc tới gồm 2 hậu vệ và 1 tiền vệ tấn công. Trong đó có 2 cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ và người còn lại từ nước Anh.

Cầu thủ đầu tiên được đề cập tới là Tong Qiao Zhe, 18 tuổi, thi đấu ở vị trí trung vệ. Đây là trụ cột quan trọng từng thi đấu trong màu áo U18, U19 và U20 Hồng Kông (Trung Quốc).

Bắt đầu sự nghiệp tại một CLB thuộc Hồng Kông là Kitchee Youth, tài năng trẻ Tong Qiao Zhe đã được một số đội bóng ở châu Âu liên hệ tuyển mộ trong đó có Norwich City. Vào năm 2018, trung vệ này gia nhập học viện Norwich City (Anh) và gắn bó với đội bóng này đến tháng 7/2019.

Ở mùa giải hiện tại, Tong Qiao Zhe vẫn đang tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình ở châu Âu, được tăng cường cho đội bóng của học viện Wroxham FC (Anh).

Trở về khoác áo U20 Hồng Kông (Trung Quốc), Tong Qiao Zhe là nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để cùng các đồng đội gây bất ngờ tại Indonesia.

U20 Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ gặp U20 Việt Nam ngay trận mở màn vòng loại giải U20 châu Á 2023.

Cầu thủ thứ hai của Hồng Kông được đánh giá cao là hậu vệ Tsang Lok To. Giống như Tong Qiao Zhe thì Tsang Lok To cũng được coi là một tài năng trẻ ở Hồng Kông sau đó xuất ngoại, chuyển đến thi đấu trong màu áo CLB Black Rock FC của Mỹ, thuộc giải đấu USL League Two.



Tsang Lok To được đánh giá là mẫu cầu thủ khá đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ hay tiền vệ cánh. Đây cũng là nhân tố có thể tạo ra khó khăn cho hai đội mạnh hơn là U20 Indonesia hay U20 Việt Nam.

Tsang Lok To (trái) được truyền thông Indonesia đánh giá khá cao.

Nhân tố thứ ba được đề cập tới là tiền vệ Chan Kwan Ching. Cầu thủ này hiện đang thuộc biên chế CLB Montverde thuộc giải USL League Two của Mỹ. Một tờ báo của Indonesia cho rằng kinh nghiệm thi đấu ở Mỹ cộng với khả năng thi đấu sáng tạo của Chan Kwan Ching có thể là vũ khí giúp U20 Hồng Kông (Trung Quốc) gây bất ngờ ở vòng loại giải U20 châu Á sắp tới.



Tất nhiên, xét về tương quan lực lượng thì U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn hẳn so với U20 Hồng Kông (Trung Quốc) cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay với U20 Việt Nam chỉ cần toàn đội thi đấu đúng sức.

Trong khi đó, chủ nhà Indonesia vẫn là thách thức khó khăn nhất cho U20 Việt Nam. Đối thủ có lợi thế sân nhà nên thầy trò HLV Đinh Thế Nam cần chuẩn bị thật tốt và chơi quyết tâm hòng đạt kết quả tốt trước đối thủ này qua đó chiếm suất đầu bảng đồng nghĩa với việc chắc chắn góp mặt ở VCK giải U20 châu Á 2023.

Theo lịch, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 14/9, Timor Leste (16/9) và Indonesia (18/9).