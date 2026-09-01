U20 Việt Nam: Đừng vội phủ định cả thế hệ sau một trận thua

Thất bại 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên là khởi đầu không như kỳ vọng, nhưng U20 Việt Nam cần được nhìn nhận trong bối cảnh chuẩn bị và lực lượng thực tế.

Sau trận thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Đây rõ ràng là một khởi đầu chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ban huấn luyện và các cầu thủ cần nghiêm túc nhìn lại những hạn chế đã bộc lộ để có những điều chỉnh cần thiết trong hai trận đấu còn lại.

Tuy nhiên, khi đánh giá năng lực và quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam, trận đấu vừa qua cũng cần được đặt trong bối cảnh cụ thể về lực lượng, thời gian tập trung và mức độ cạnh tranh của bảng C.

Khó khăn ngay từ khâu tập hợp lực lượng

Một trong những vấn đề lớn nhất của U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị là đội chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong suốt thời gian tập trung.

Ở đợt tập trung đầu tiên, đội có khoảng 15 ngày tập luyện nhưng vẫn chưa thể hội đủ quân số do một số CLB tại V.League không nhả cầu thủ. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình xây dựng sự gắn kết cũng như triển khai các phương án chuyên môn.

Đến đợt tập trung tiếp theo, U20 Việt Nam chỉ có khoảng 7 ngày chuẩn bị, trong khi một số cầu thủ thuộc các CLB V.League mới bắt đầu rải rác hội quân. Lực lượng không ổn định khiến Ban huấn luyện gặp thêm khó khăn trong việc định hình bộ khung và tạo sự đồng bộ trong lối chơi.

Riêng SLNA có 6 cầu thủ thuộc diện được triệu tập. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Hoàng Minh Hợi và hậu vệ Nguyễn Tấn Minh không thể lên tập trung do phải ở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Trần Quốc Hòa có mặt cùng đội nhưng sau đó gặp chấn thương.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Lê Phát, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội khi từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cũng phải trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Cầu thủ này vì thế sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở hai trận còn lại.

Những yếu tố trên là một phần bối cảnh khách quan tác động tới quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam. Với một đội tuyển trẻ, việc có đủ thời gian tập trung và xây dựng sự ổn định, gắn kết càng có ý nghĩa quan trọng.

Bảng C không phải bảng đấu dễ chơi

U20 Việt Nam nằm cùng bảng với U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine. Đây đều là những đối thủ có nền tảng bóng đá trẻ, sự chuẩn bị và năng lực cạnh tranh đáng chú ý.

U20 Iran từ lâu đã được xem là một trong những nền bóng đá mạnh của châu Á, trong khi các đội tuyển trẻ nước này thường có thành tích đáng chú ý tại các giải đấu cấp châu lục.

Tại Vòng chung kết U20 châu Á 2025, U20 Iran đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đội sau đó dừng bước ở tứ kết trước U20 Nhật Bản sau loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 1-1 sau 120 phút.

Ngay ở trận mở màn bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Iran cũng giành chiến thắng 2-1 trước U20 Palestine.

Với truyền thống và chất lượng đào tạo trẻ, U20 Iran rõ ràng là một trong những đối thủ có trình độ cao tại bảng đấu này.

Trong khi đó, U20 CHDCND Triều Tiên không chỉ gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Đội bóng này còn sở hữu một bộ khung có kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng chú ý.

Trong thành phần hiện tại của U20 CHDCND Triều Tiên có nhiều cầu thủ từng là thành viên đội U17 CHDCND Triều Tiên tham dự FIFA U17 World Cup 2025. Lứa cầu thủ này đã tiến vào vòng 1/8 của giải đấu, trước khi đội U20 hiện tại được bổ sung thêm những cầu thủ thuộc lứa tuổi lớn hơn nhưng vẫn đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ U20.

Danh sách chính thức của FIFA U17 World Cup 2025 cho thấy thế hệ cầu thủ sinh năm 2008 là nòng cốt của đội U17 CHDCND Triều Tiên khi đó.

Việc một nhóm cầu thủ từng có cơ hội sát cánh cùng nhau tại sân chơi World Cup trẻ giúp U20 CHDCND Triều Tiên có sự gắn kết và kinh nghiệm quốc tế đáng kể so với mặt bằng chung ở cấp độ U20.

Điều đó phần nào lý giải chất lượng tổ chức, sự tự tin và khả năng thi đấu mà đội bóng này thể hiện trước U20 Việt Nam.

Thất bại 0-3 rõ ràng cần được nhìn nhận nghiêm túc về chuyên môn. Nhưng cũng cần thấy rằng đối thủ mà U20 Việt Nam vừa gặp là một tập thể có quá trình chuẩn bị và trải nghiệm quốc tế đáng chú ý, với nhiều cầu thủ từng được thử thách tại sân chơi FIFA.

U20 Palestine cũng không phải đối thủ có thể xem nhẹ

Thất bại 1-2 trước Iran ở trận mở màn không đồng nghĩa U20 Palestine là đội bóng dễ bị đánh bại.

Trước vòng loại, U20 Palestine đã có quá trình chuẩn bị và thi đấu tập huấn, trong đó có ba trận đấu với U20 Bahrain. Palestine thắng một trận với tỷ số 2-0 và có thêm những trận đấu thử nghiệm để rà soát lực lượng trước khi bước vào vòng loại.

Đáng chú ý, U20 Palestine đang trong quá trình tập hợp lực lượng từ nhiều môi trường khác nhau, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ngoài lãnh thổ Palestine. Đội cũng đã tổ chức tập huấn tại Qatar trước vòng loại.

Trong trận gặp Iran, Palestine duy trì thế trận không bàn thắng trong hiệp một trước đối thủ được đánh giá cao hơn và chỉ để Iran tạo ra khác biệt trong hiệp hai, trước khi ghi bàn rút ngắn tỷ số ở thời gian bù giờ. Đây tiếp tục là một đối thủ mà U20 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một đội tuyển trẻ cần được nhìn nhận trong cả quá trình

Kết quả của một trận đấu luôn cần được tôn trọng. Thất bại 0-3 cho thấy U20 Việt Nam còn nhiều hạn chế cần khắc phục, từ khả năng duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự cho đến kinh nghiệm xử lý những thời điểm trận đấu diễn biến nhanh.

Tuy nhiên, cũng không nên chỉ từ một trận đấu để đưa ra những kết luận mang tính phủ định đối với cả một thế hệ cầu thủ.

Phần lớn cầu thủ U20 Việt Nam hiện nay vẫn đang trong quá trình chuyển tiếp từ bóng đá trẻ lên môi trường chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên hoặc chơi trọn vẹn 90 phút tại CLB chủ quản.

Chính HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cũng chỉ ra sau trận đấu rằng kinh nghiệm thi đấu, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự, trạng thái tâm lý sau những bàn thua liên tiếp và yếu tố thể lực là những vấn đề toàn đội cần nhìn nhận.

Đây là những hạn chế cần được phân tích để cải thiện. Quá trình phát triển của một cầu thủ trẻ không thể chỉ được đánh giá qua một trận đấu hay một giải đấu.

Cơ hội vẫn còn ở phía trước

Sau lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam vẫn còn hai trận đấu với U20 Palestine và U20 Iran. Điều quan trọng lúc này là toàn đội cần nhanh chóng ổn định tinh thần, đánh giá lại những vấn đề đã bộc lộ trong trận mở màn và tập trung chuẩn bị cho từng trận đấu phía trước.

Theo thể thức mới của Vòng loại U20 châu Á 2027, các đội sẽ cạnh tranh 15 suất tham dự Vòng chung kết tại Trung Quốc, với thể thức vòng loại hai cấp độ lần đầu được AFC áp dụng. Bởi vậy, U20 Việt Nam vẫn cần tiếp tục chiến đấu và tận dụng tốt nhất từng cơ hội trong hai lượt trận còn lại.

HLV Yutaka Ikeuchi và câu chuyện phát triển bóng đá trẻ

HLV Yutaka Ikeuchi là chuyên gia có quá trình công tác lâu năm trong hệ thống đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của Nhật Bản.

Theo hồ sơ chuyên môn, ông bắt đầu tham gia công tác đào tạo huấn luyện viên của JFA từ năm 2003. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan trực tiếp đến công tác phát triển cầu thủ trẻ.

HLV Yutaka Ikeuchi từng lần lượt dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia Nhật Bản gồm U15 Nhật Bản năm 2007, U16 Nhật Bản năm 2008 và U17 Nhật Bản năm 2009.

Ông cũng từng giữ những vị trí quan trọng trong công tác phát triển bóng đá trẻ của JFA, trong đó có Phó Giám đốc phát triển trẻ JFA giai đoạn 2014-2017 và Giám đốc phát triển trẻ JFA giai đoạn 2018-2021.

Giai đoạn sau đó, HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục làm việc trong hệ thống JFA Academy Fukushima EAST, trực tiếp tham gia công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, kinh nghiệm chuyên môn của ông không chỉ nằm ở việc trực tiếp huấn luyện một đội tuyển, mà còn gắn với hệ thống phát triển cầu thủ trẻ và đào tạo huấn luyện viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản trong thời gian dài.

Việc HLV Yutaka Ikeuchi được lựa chọn làm việc với các đội tuyển trẻ Việt Nam xuất phát từ kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển cầu thủ trẻ, một quá trình mang tính dài hạn và cần thời gian để xây dựng sự đồng bộ.