Niềm vui của U20 Thái Sơn Nam TPHCM khi góp mặt vào trận chung kết. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 17-9, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), U20 Thái Sơn Nam TPHCM bước vào trận bán kết với U20 Tân Hiệp Hưng mà không có sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Bảo Trung cùng hai cầu thủ chủ lực là Nguyễn Chí Bảo và Trương Minh Tuấn do bị kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Dù vậy, U20 Thái Sơn Nam TPHCM vẫn giữ được sự kỷ luật và thi đấu bùng nổ. Trong đó, Thanh Phong và Tiến Hùng mỗi người lập cú đúp, bên cạnh các pha lập đến từ Hoàng Phong, Hoàng Quân và Minh Lương giúp U20 Thái Sơn Nam TPHCM giành chiến thắng thuyết phục 7-2.

Trong khi đó, U20 Tân Hiệp Hưng chỉ có hai bàn danh dự do công của Quý Toàn và Nam Phi.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM vẫn giữ vững tinh thần trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ dư luận. ẢNH: TÂM HÀ

Vượt qua U20 Tân Hiệp Hưng ở vòng bán kết, U20 Thái Sơn Nam TPHCM tiến vào trận chung kết gặp lại đương kim vô địch U20 Thái Sơn Bắc. Ở trận bán kết còn lại, đại diện đến từ Hà Nội đã vượt qua U20 Sài Gòn Titans với tỷ số 5-3.

Hữu Bắc là ngôi sao sáng nhất khi lập hat-trick, trong khi các bàn còn lại được ghi bởi Quang Huy và Nhân Nam cho U20 Thái Sơn Bắc. Bên kia đội chủ nhà, Công Kiên và Thanh Tâm đã ghi tổng cộng ba bàn. Dù rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng trong một ngày không có sự chỉ đạo của HLV Trương Quốc Tuấn vì án kỷ luật, U20 Sài Gòn Titans không tạo nên được bất ngờ, qua đó đành chấp nhận thất bại.

U20 Thái Sơn Bắc (áo xanh) và U20 Sài Gòn Titans (áo trắng) tạo ra trận bán kết hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Trận chung kết giữa U20 Thái Sơn Nam TPHCM và U20 Thái Sơn Bắc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19-9. Cuộc đối đầu giữa hai đội đầy duyên nợ, bởi U20 Thái Sơn Nam TPHCM từng thắng đối thủ ở trận chung kết Giải futsal U20 TPHCM mở rộng cách đây gần 1 tháng.

Trong khi đó, trận tranh hạng ba giữa U20 Tân Hiệp Hưng và U20 Sài Gòn Titans sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày 19-9.