U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết, làm nên lịch sử ở giải châu lục

Ở bảng C, U20 nữ Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 8-4. Qua đó, Ấn Độ xếp thứ ba với cùng 3 điểm như U20 nữ Việt Nam nhưng có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (-9 so với -5 của Việt Nam).

Theo kịch bản ban đầu, U20 nữ Việt Nam chỉ bị loại nếu đồng thời xảy ra hai kết quả bất lợi ở hai bảng còn lại, bằng cách biệt bàn thắng rất lớn. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra khi hiệu số Việt Nam vẫn tốt hơn với cách biệt lớn so với một đội.

Kết quả này giúp U20 nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào tứ kết mà không cần chờ diễn biến trận đấu còn lại giữa Uzbekistan và Jordan.

Trước đó, ở lượt trận cuối bảng A, U20 nữ Việt Nam đánh bại U20 nữ Bangladesh với tỉ số 1-0 vào tối 7-4. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko cán đích ở vị trí thứ ba với 3 điểm, thắp lên hy vọng giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Với tấm vé vào tứ kết, U20 nữ Việt Nam giờ đây đã tạo nên cột mốc lịch sử, khi lần đầu tiên bóng đá nữ trẻ Việt Nam vượt qua vòng bảng tại một kỳ U20 nữ châu Á (trước đó tuyển trẻ nữ Việt Nam từng vào tứ kết giải châu lục nhưng ở cấp độ U19, trước khi giải đấu chuyển sang thể thức cho lứa U20).

Tại vòng tứ kết, U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu thử thách rất lớn mang tên U20 nữ Nhật Bản, đội bóng đứng đầu bảng C sau chiến thắng 5-2 trước U20 nữ Úc. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 11-4 trên sân Thammasat (Pathum Thani, Thái Lan).

Nếu tạo nên bất ngờ trước đối thủ hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự VCK U20 World Cup nữ, tấm vé cho 4 đội mạnh nhất giải châu Á.