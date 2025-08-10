U20 nữ Việt Nam giành vé dự VCK giải U20 nữ châu Á 2026

Trận đấu cuối cùng của U20 nữ Việt Nam ở vòng loại là cuộc đọ sức với Kyrgzystan. Thầy trò HLV Masahiko thể hiện rõ tham vọng giành chiến thắng và tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Lưu Hoàng Vân xử lý bóng mẫu mực trước vòng cấm và tung cú sút chính xác mở tỉ số trận đấu cho U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép liên tục và điều này đủ khiến đối thủ mắc sai lầm. Phút 28, Khánh Vy tạt bóng khó chịu vào vòng cấm khiến thủ môn Kyrgyzstan mắc sai lầm đẩy bóng về lưới nhà.

U20 nữ Việt Nam giành quyền tham dự VCK giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam dẫn trước đối thủ với tỉ số 2-0. Hiệp 1 trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Lưu Hoàng Vân và đồng đội không còn tấn công liên tục. Dù vậy, chuyện U20 nữ Việt Nam “xé lưới” đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Phút 74, Y Za Lương đá phạt góc chính xác để Khánh Vy bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Chiến thắng này giúp U20 nữ Việt Nam đứng đầu bảng B với 9 điểm và giành quyền tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn gặp khó khăn trước Singapore. Trong hiệp 1, đội bóng này chỉ có thể duy trì tỉ số hòa 1-1. Tuy nhiên, hiệp 2 là lúc Leung Hong Kiu và đồng đội bùng nổ. Họ có thêm 2 bàn nữa và thắng Singapore với tỉ số 2-0. Hong Kong (Trung Quốc) xếp nhì bảng với 6 điểm.