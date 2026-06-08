U19 Thái Lan thắng nghẹt thở Malaysia, mở toang cánh cửa bán kết cho U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-2 của U19 Thái Lan trước U19 Malaysia ở bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 giúp U19 Việt Nam sáng cửa giành vé vớt, chỉ còn chờ kết quả trận Australia gặp Campuchia.

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A, U19 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, những diễn biến tại bảng B vào tối 8/6 lại mang đến tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Trong trận cầu được xem là ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của U19 Việt Nam, U19 Thái Lan đã đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-2 sau màn rượt đuổi hấp dẫn kéo dài suốt 90 phút. Malaysia là đội mở tỷ số từ sớm nhưng "Voi chiến trẻ" nhanh chóng đáp trả để đưa trận đấu về thế cân bằng. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng trong hiệp một trước khi Thái Lan vươn lên dẫn trước. Dù Malaysia không ít lần đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, bàn thắng ở phút 80 đã giúp đội bóng xứ chùa Vàng giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Thái Lan đi tiếp, Malaysia bị loại

Kết quả này giúp U19 Thái Lan giành ngôi đầu bảng B và đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 Malaysia khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng.

Điều đáng nói là thất bại trước Thái Lan khiến Malaysia không thể cải thiện thành tích ở bảng xếp hạng các đội nhì. Theo cách tính của giải đấu, khi so sánh các đội đứng thứ hai ở những bảng có số đội khác nhau, thành tích trước đội cuối bảng sẽ không được tính.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U19 Singapore dễ dàng đánh bại U19 Brunei với tỷ số 4-0 để kết thúc giải bằng một chiến thắng danh dự. Kết quả này đồng thời xác nhận U19 Brunei là đội đứng cuối bảng, qua đó hoàn tất cơ sở để tính thành tích đội nhì bảng B.

Trên BXH các đội nhì, với việc Malaysia chỉ có 3 điểm và hiệu số +3, họ hiện xếp sau U19 Việt Nam, đội đang sở hữu 3 điểm cùng hiệu số +4. Vì thế U19 Malaysia đã bị loại.

U19 Việt Nam chỉ còn chờ Campuchia

Sau loạt trận ngày 8/6, cục diện cuộc đua vé vớt đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều đối với U19 Việt Nam.

Hiện tại, đội bóng áo đỏ đã vượt qua U19 Malaysia trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đối thủ duy nhất còn có thể khiến Việt Nam mất vé là U19 Campuchia ở bảng C.

Trước lượt trận cuối, U19 Campuchia đang có 3 điểm và hiệu số +3, tức cũng kém U19 Việt Nam về hiệu số phụ. Nếu đội bóng xứ Chùa Tháp để thua U19 Australia trong cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h00 ngày 9/6, họ sẽ giữ nguyên 3 điểm và không thể vượt qua thành tích của Việt Nam. Khi đó, U19 Việt Nam sẽ chính thức trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé vào bán kết.

Ngược lại, nếu Campuchia giành được ít nhất một trận hòa trước Australia, họ sẽ nâng tổng điểm lên 4 hoặc nhiều hơn, qua đó vượt mặt U19 Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì và giành tấm vé còn lại vào vòng knock-out.

U19 Việt Nam nhẹ gánh hơn khi U19 Thái Lan chiến thắng U19 Malaysia.

Cánh cửa đã rộng hơn rất nhiều

Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau thất bại trước Indonesia, U19 Việt Nam giờ đây đã nhận được sự trợ giúp lớn từ U19 Thái Lan. Việc Malaysia trắng tay ở trận quyết định giúp đại diện của bóng đá Việt Nam nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua vé vớt.

Dẫu vậy, hành trình vào bán kết của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Mọi ánh mắt lúc này sẽ đổ dồn về màn so tài giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào tối 9/6. Chỉ cần Australia hoàn thành nhiệm vụ bằng một chiến thắng, U19 Việt Nam sẽ trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.