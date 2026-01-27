U19 Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch giải Vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Đây là trận đấu được đánh giá rất cân bằng khi hai đội đều thể hiện lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, cả U19 Sông Lam Nghệ An lẫn U19 PVF-CAND đều tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không bên nào tận dụng thành công. Hàng thủ hai đội chơi tập trung, trong khi các thủ môn đều có những pha cứu thua đáng chú ý, khiến trận chung kết buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Ở loạt “đấu súng” đầy căng thẳng, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng cần thiết. Thủ môn của U19 Sông Lam Nghệ An trở thành điểm tựa quan trọng với những pha cản phá quyết định, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11m, qua đó đăng quang ngôi vô địch U19 Quốc gia mùa giải 2025/26.

Trước đó, hành trình vào chung kết của Sông Lam Nghệ An cũng rất thuyết phục. Ở bán kết, đội bóng xứ Nghệ đánh bại U19 Thể Công Viettel I với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Tấn Minh và Hoàng Minh Hợi, cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi cũng như chiều sâu lực lượng. Trong khi đó, U19 PVF-CAND giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua U19 Hà Nội trên chấm luân lưu.

Chức vô địch lần này tiếp tục khẳng định vị thế của công tác đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu bền bỉ và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định, U19 Sông Lam Nghệ An xứng đáng là nhà vô địch của Giải Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26.