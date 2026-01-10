U19 Hà Nội ngược dòng ấn tượng ở lượt 2 Giải nữ U19 Quốc gia 2026

Lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 tiếp tục diễn ra sôi động tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với những diễn biến hấp dẫn, trong đó đáng chú ý là chiến thắng thuyết phục của U19 Hà Nội trước U19 Than Khoáng Sản Việt Nam.

Bước vào trận đấu, Than KSVN là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 do công của Nguyễn Thị Quỳnh Anh sau một tình huống dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, lợi thế đó không duy trì được lâu khi U19 Hà Nội dần lấy lại thế trận, tổ chức tấn công mạch lạc và kiểm soát tốt khu trung tuyến. Phút 34, Lê Thị Trang tỏa sáng với pha lập công gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U19 Hà Nội thi đấu chủ động và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 61, Lê Thị Trang tiếp tục ghi dấu ấn khi hoàn tất cú đúp, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước 2-1. Trong bối cảnh Than KSVN buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, hàng phòng ngự Hà Nội vẫn giữ được sự tập trung cần thiết, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội phản công. Phút cuối trận, Đào Khánh Vy ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn ngược dòng ấn tượng của U19 Hà Nội ở lượt đấu thứ hai.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, U19 Phong Phú Hà Nam và U19 TP Hồ Chí Minh tạo ra thế trận cân bằng và giằng co. Hai đội thi đấu thận trọng trong hiệp một, khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, TP.HCM là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Ngọc Ánh. Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng phía Nam không kéo dài lâu khi chỉ ít phút sau, cầu thủ vào sân thay người Bùi Thanh Huyền ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam, ấn định tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với kết quả này, U19 Hà Nội có được chiến thắng quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Phong Phú Hà Nam và TP.HCM mỗi đội giành thêm một điểm sau trận hòa. Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ cho bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời mang đến nhiều trận đấu giàu tính cạnh tranh và chuyên môn ngay từ những vòng đầu tiên.