FIFA U17 World Cup 2026 chính thức khởi tranh hôm nay.

Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên hôm nay (19/11) tại Qatar và kéo dài đến ngày 13/12. Quy tụ 48 đội tuyển trẻ xuất sắc nhất thế giới, giải đấu năm nay tiếp tục đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bóng đá nước nhà với lần đầu tiên góp mặt của đội tuyển U17 Việt Nam.

Theo thể thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng 1/16. Toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng cho đến vòng bán kết đều được tổ chức tại cụm 8 sân cỏ hiện đại thuộc Học viện Aspire (thủ đô Doha), trước khi trận chung kết tranh ngôi vô địch diễn ra trên sân vận động Ahmad bin Ali có sức chứa khoảng 45.000 khán giả. Trước thềm giải đấu, bảng J cũng ghi nhận biến động đáng chú ý khi Cộng hòa Dominica được FIFA triệu tập bổ sung để thay thế cho U17 Mỹ xin rút lui.

U17 World Cup khởi tranh hôm nay (Ảnh: FIFA)

Trong tối nay (19/11, theo giờ Việt Nam), bầu không khí ngày hội bóng đá trẻ sẽ sôi động ngay từ lượt trận mở màn của các bảng A, B, C và D. Mở đầu lúc 20h00 là hai cuộc đối đầu giữa Nouvelle-Calédonie gặp Ecuador (bảng B) và Pháp chạm trán Haiti (bảng D). Tiếp đó vào lúc 20h30, đại diện châu Á là Hàn Quốc sẽ so tài với Uganda ở bảng B, trước khi Ả Rập Xê Út đụng độ Uruguay lúc 21h00 tại bảng D. Khung giờ muộn chứng kiến màn ra quân của Mozambique gặp Đan Mạch lúc 22h00 (bảng C), nước chủ nhà Qatar tiếp đón Panama lúc 22h30 (bảng A), cùng hai trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 là Ai Cập gặp Hy Lạp (bảng A) và màn đại chiến đáng chú ý giữa Argentina và Úc (bảng C).

Với người hâm mộ Việt Nam, mọi sự chú ý đang đổ dồn về bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà. Lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu giàu tính cạnh tranh cùng đương kim á quân châu Âu Bỉ, đại diện châu Đại Dương New Zealand và đội bóng giàu thể lực đến từ châu Phi là Mali. Theo lịch trình, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp thử thách lớn nhất mang tên U17 Bỉ vào lúc 20h00 ngày mai (20/11), sau đó lần lượt chạm trán U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali vào lúc 22h30 ngày 26/11.

Toàn bộ diễn biến của FIFA U17 World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play để phục vụ khán giả cả nước dõi theo hành trình của đội tuyển.

Tiên