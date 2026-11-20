U17 Việt Nam lần đầu dự FIFA U17 World Cup 2026 đối diện bảng G khó với Bỉ, Mali và New Zealand tại Qatar. Thầy trò HLV Cristiano Roland phải bù thể hình bằng tốc độ, kỹ thuật và chiều sâu lực lượng.

Thử thách khó nhằn

Lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi rơi vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Xét về kinh nghiệm lẫn thành tích quốc tế, thầy trò HLV Cristiano Roland đều bị đánh giá thấp hơn các đối thủ. Tuy nhiên, trong một giải đấu có thể thức mở rộng, cơ hội đi tiếp vẫn hiện hữu nếu U17 Việt Nam biết tận dụng tốt những trận đấu mang tính quyết định.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước thử thách lớn ở VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Bỉ và Mali được xem là hai ứng viên sáng giá cho những vị trí dẫn đầu bảng G. U17 Bỉ từng 4 lần tham dự World Cup và giành hạng ba năm 2015. Trong khi đó, Mali có đến 8 lần góp mặt, từng vào chung kết năm 2015. New Zealand thậm chí sở hữu kinh nghiệm dày dạn hơn với 12 lần dự giải, trong đó có 3 lần vượt qua vòng bảng.

Sự chênh lệch về kinh nghiệm khiến U17 Việt Nam khó được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Bỉ và Mali. Vì vậy, mục tiêu thực tế của đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt có thể là cuộc đua giành một trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo thể thức FIFA U17 World Cup 2026, giải đấu có 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Tham chiếu kết quả World Cup U17 năm 2025, các đội muốn có lợi thế trong cuộc đua vé vớt cần hướng tới 4 điểm, hoặc tối thiểu 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại không quá thấp. Điều đó đặt ra yêu cầu khá rõ ràng cho U17 Việt Nam, đó là phải xem trận gặp New Zealand (ngày 23.11) là cuộc đối đầu then chốt, đồng thời nỗ lực tìm kiếm điểm số trước Bỉ (ngày 20.11) và Mali (ngày 26.11). New Zealand là đối thủ "vừa miếng" trong khả năng cạnh tranh của U17 Việt Nam.

Đội bóng châu Đại Dương vừa vô địch U16 châu Đại Dương 2025, nhưng xét về trình độ, họ vẫn được đánh giá dưới U17 Australia - đối thủ mà bóng đá trẻ Việt Nam có nhiều trải nghiệm đối đầu. Dĩ nhiên, bóng đá không có phép so sánh bắc cầu và New Zealand cũng sở hữu những điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, những kết quả trước Australia là cơ sở để U17 Việt Nam thêm tự tin khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp.

Lấy tốc độ và kỹ thuật bù thể hình, thể lực

Trước thềm giải đấu ở Qatar, U17 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá dài với nhiều đợt tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực về chuyên môn, bài toán thể lực, sức mạnh tranh chấp và chiều sâu đội hình vẫn là những thách thức lớn mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần giải quyết nếu muốn tạo dấu ấn ở sân chơi thế giới.

Trong tháng 10, U17 Việt Nam có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và cải thiện khả năng phối hợp. Sau đó đội tiếp tục sang UAE tập huấn, tại đây đội giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji và hoà 1-1 trước U17 Panama. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng giúp Ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành lối chơi cũng như đánh giá phong độ từng cầu thủ.

HLV Cristiano Roland cho biết, các học trò đang tiến bộ qua từng trận, đặc biệt ở khả năng tiếp thu và triển khai ý tưởng chiến thuật. Dù vậy, nhà cầm quân người Brazil hiểu rằng những gì U17 Việt Nam thể hiện trong quá trình tập huấn, cần được kiểm chứng trước các đối thủ có trình độ cao hơn.

Về cách tiếp cận, HLV Roland không đặt nặng việc cạnh tranh sức mạnh thể chất với những đội bóng vượt trội về thể hình. Thay vào đó, ông muốn các học trò phát huy tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Việc di chuyển không bóng, chuyền nhanh và đưa ra quyết định chính xác được xem là chìa khóa để U17 Việt Nam hạn chế những pha tranh chấp bất lợi.

Đây là lựa chọn hợp lý, bởi bóng đá trẻ Việt Nam vốn có những cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo. Tuy nhiên, để biến ưu thế kỹ thuật thành hiệu quả thực tế, đội bóng cần duy trì được cường độ thi đấu trong suốt 90 phút, thay vì chỉ tạo ra những thời điểm chơi tốt.

Bài học từ thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 vẫn còn nguyên giá trị. Đáng chú ý, U17 Việt Nam từng kiểm soát bóng 53% và có 11 pha dứt điểm, nhưng vẫn không thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng. Đội bộc lộ hạn chế về sức mạnh, sức bền và khoảng cách chất lượng giữa đội hình chính với các cầu thủ dự bị.

Điều đó cho thấy kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm không đủ bảo đảm kết quả nếu thiếu khả năng tranh chấp và sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Trước những đối thủ mạnh tại World Cup, U17 Việt Nam càng cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, duy trì cự ly đội hình và phân phối thể lực hợp lý.

Bên cạnh đó, chiều sâu lực lượng sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong một giải đấu có mật độ thi đấu cao. Khả năng xoay vòng nhân sự, giữ nhịp độ và hạn chế sai sót khi các trụ cột xuống sức có thể quyết định sức cạnh tranh của đội tuyển.

Lần đầu dự World Cup, U17 Việt Nam khó tránh khỏi những khoảng cách về thể hình và kinh nghiệm. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là hoàn thiện lối chơi mà còn phải biết thích nghi với áp lực ở cấp độ cao nhất. Nếu khắc phục được những hạn chế về thể lực, tận dụng tốt tốc độ và kỹ thuật, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những màn trình diễn tích cực tại Qatar.