U17 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Roland cho thấy những tín hiệu tích cực về sự trưởng thành của bóng đá trẻ.

Dám chơi bóng để tạo nên sự khác biệt

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 với một điểm sau ba trận đấu. Dù không thể giành vé đi tiếp, đội bóng của HLV Roland vẫn để lại những dấu ấn đáng ghi nhận, đặc biệt ở cách tiếp cận trận đấu và tinh thần thi đấu trước những đối thủ mạnh.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali (Bảng G, World Cup U17 2026, 26/11)

Nhìn lại hành trình này, BLV Quang Huy cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể so với 9 năm trước, thời điểm U20 Việt Nam lần đầu tham dự World Cup.

"Đến bây giờ, sau 9 năm nhìn lại, cả hai đội đều có được một điểm. Tuy nhiên, vị thế của U17 Việt Nam ở giải đấu lần này có những điểm khác biệt. Tất nhiên, việc so sánh các lứa tuổi vốn đã khó, lại còn phải xét đến bối cảnh theo thời gian. Hiện nay, giải đấu U17 đã mở rộng lên 48 đội, điều đó cũng mang lại nhiều thuận lợi.

Khi chuẩn bị bước vào lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam vẫn còn hy vọng đi tiếp. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ chơi tốt dần qua từng trận đấu. Sau thất bại trước Bỉ, khi gặp New Zealand, khả năng tấn công của đội được cải thiện, dù chúng ta lại để thua bàn đáng tiếc từ những tình huống bóng bổng.

Đến trận gặp Mali, các học trò của HLV Roland đã phòng ngự tốt hơn rất nhiều. Chúng ta rất lo ngại bởi với lối chơi như vậy, ngay cả Bỉ cũng không chịu nổi, huống hồ là Việt Nam. Các cầu thủ có thể bị kéo giãn đội hình và phải chịu những màn tra tấn thể lực. Nhưng thực tế, các em đã chơi rất tốt.

U17 Việt Nam đã chơi cực kỳ nỗ lực trước U17 Mali.

Chúng ta phải chấp nhận bố trí đội hình thấp. Nhiều người nói rằng Việt Nam cần chơi đôi công, phải ăn miếng trả miếng, nhưng thực tế khi vào trận mới thấy Mali quá khỏe, chơi bóng bài bản và có những miếng đánh được tổ chức rất kỹ lưỡng, chứ không đơn thuần dựa vào bản năng như định kiến về bóng đá châu Phi. Đây thực sự là một đối thủ rất khó chơi.

Tôi cho rằng sau 9 năm, dù việc so sánh có phần khập khiễng, bóng đá Việt Nam thông qua đội U17 đã cho thấy những bước tiến, sự trưởng thành. Qua từng trận đấu, trước từng đối thủ khác nhau, các cầu thủ vẫn phát huy được năng lực của mình.

Thực lòng mà nói, nếu Đại Nhân ghi bàn trong tình huống đối mặt ở hiệp một, Mali có thể đã gặp những lúng túng nhất định. Đó là các cầu thủ trẻ, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không thể ghi bàn, trong khi Mali vẫn chơi rất kỹ lưỡng, bình tĩnh. Chiến thắng 2-0 của họ là hoàn toàn xứng đáng."

Bài học từ những sai sót và sự trưởng thành của các cầu thủ

Một trong những điểm đáng chú ý ở U17 Việt Nam tại World Cup 2026 là sự chủ động trong cách chơi bóng. Thay vì chỉ tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công, các cầu thủ trẻ đã mạnh dạn triển khai lối chơi tấn công, sẵn sàng kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội trước những đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội.

Theo BLV Quang Huy, việc hàng công thể hiện nổi bật hơn hàng phòng ngự ở độ tuổi này là điều dễ hiểu. Đây cũng là quá trình phát triển tự nhiên của các cầu thủ trẻ.

"Trận cuối này, mọi người có thể đặt câu hỏi tại sao U17 Việt Nam không bung sức chơi như hai trận trước. Nhưng xin thưa rằng đối thủ gây sức ép quá mạnh. Chúng ta muốn đá như hai trận trước cũng không được, bởi Mali quá mạnh, ngay cả U17 Bỉ cũng không thể chịu nổi sức ép từ họ.

Còn với hai trận đấu trước, tôi cũng đã trao đổi với một số người làm chuyên môn. Hai cậu con trai của tôi cũng thường xuyên chơi bóng. Mấy bố con thống nhất quan điểm rằng ở lứa tuổi này, cách chơi như vậy tạo ra sự thích thú.

U17 Việt Nam đã tạo nên nhiều sự phấn khích ở bảng G, U17 World Cup 2026.

Tại sao chúng ta thấy hàng công có vẻ nổi bật hơn hàng phòng ngự? Đó là điều rất tự nhiên. Trong cách chơi bóng, những gì thuộc về bản năng của mình thì tiền vệ, tiền đạo dễ bộc lộ hơn. Còn với hậu vệ, những mảng miếng trong phòng ngự, đôi khi cả những tiểu xảo, các em chưa kịp học và hoàn thiện.

Tức là ở lứa tuổi này, việc bộc lộ bản thân, xây dựng lối chơi vẫn dễ hơn so với nhiệm vụ phá lối chơi của đối phương. Các em chưa thực sự quen với công việc phòng ngự. Sau những cuộc trao đổi, mấy bố con tôi đều thống nhất với quan điểm như vậy.

Tôi nghĩ rằng sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm. Thực tế, qua từng trận đấu, các em cũng tự rút ra được những bài học cho mình. Nếu tiếp tục phòng ngự như cách đã thể hiện trước New Zealand khi đối đầu Mali, U17 Việt Nam có thể đã vỡ trận ngay từ đầu. Nhưng đến trận gặp Mali, hệ thống phòng ngự của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều.

Mọi thứ sẽ đến dần dần. Nhìn lại ở thời điểm này, tôi phải nói thật rằng lứa U20 Việt Nam sinh năm 1995 khi tham dự World Cup không thể chơi bóng như thế này ở tuổi 17. Chúng ta phải thừa nhận bóng đá trẻ Việt Nam đang có những bước tiến."

Đừng để những tài năng trẻ bị lãng phí

Từ những gì U17 Việt Nam thể hiện tại World Cup 2026, vấn đề quan trọng tiếp theo không chỉ nằm ở việc các cầu thủ cần cải thiện chuyên môn, mà còn là cơ hội thi đấu để tiếp tục trưởng thành sau khi trở về nước.

BLV Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hệ thống các giải đấu trong nước, đồng thời lấy chính thế hệ U20 từng dự World Cup năm 2017 làm ví dụ về khả năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia sau khi được trao cơ hội phát triển.

"Tôi nghĩ đây là một sự khởi đầu rất hay ở cấp độ U17 với dàn cầu thủ này. Họ để lại cảm xúc và cả những niềm hy vọng cho chúng ta. Tôi rất mong khi trở về, các em sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn.

Một lần nữa, tôi vẫn muốn nhắc lại mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, bóng đá Việt Nam cần có càng nhiều đội bóng ở các hạng đấu thấp càng tốt. Đó chính là điều kiện để những cầu thủ như thế này có cơ hội phát triển. Nói thật, nếu chỉ trông chờ vào các câu lạc bộ ở V.League hay giải hạng Nhất, chắc chắn nhiều em sẽ chưa có cơ hội thi đấu.

HLV Roland và các học trò đã có một giải đấu ấn tượng. Giờ đây, các cầu thủ U17 Việt Nam cần được tạo thêm sân chơi để tiếp tục phát triển.

Chúng ta cần tạo ra cơ chế tương tự bóng đá nước ngoài, nơi các cầu thủ có thể được cho mượn đến những đội bóng khác nhau, kể cả ở các hạng đấu thấp hơn, để được ra sân thường xuyên. Nếu không, tài năng của các em sẽ rất lãng phí.

Nhìn lại lứa U20 Việt Nam từng làm nên kỳ tích, chúng ta thấy họ sở hữu một thế hệ cầu thủ tốt. Chỉ một, hai năm sau giải đấu ấy, nhiều người đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia với sự trưởng thành rất rõ rệt. Trong một thời gian, màu sắc của đội tuyển mang đậm dấu ấn từ lứa U20, kết hợp với một số cầu thủ khác.

Tôi cũng mong lứa U17 hiện tại sẽ tiếp tục phát triển như vậy. Chúng ta cần tạo cơ hội để các em cọ xát, thi đấu và trưởng thành. Bóng đá luôn cần sự sàng lọc, bởi sẽ có những cầu thủ ngày càng tiến bộ, khẳng định được năng lực ở từng giai đoạn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lựa chọn, bổ sung những gương mặt chưa có cơ hội góp mặt ở các cấp độ U trước đây vào thành phần của những lứa kế tiếp. Đó là cách để tạo dựng một chân đế vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam."

Hành trình World Cup 2026 có thể chưa mang lại thành tích như mong đợi, nhưng những gì U17 Việt Nam thể hiện là cơ sở để kỳ vọng vào tương lai. Điều quan trọng lúc này là bóng đá Việt Nam phải tạo được môi trường phát triển phù hợp, để những cầu thủ trẻ không chỉ tỏa sáng ở một giải đấu mà còn có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

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