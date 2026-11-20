Danh sách đăng ký thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World cup 2026 có sự biến động chỉ vài giờ trước trận đấu với U17 Bỉ.

Chỉ hơn 10 giờ trước trận ra quân gặp U17 Bỉ, U17 Việt Nam buộc phải điều chỉnh danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội FC) dính chấn thương cổ tay và không kịp bình phục để tham dự giải đấu. Anh phải nhường vị trí cho Nguyễn Việt Dũng, thủ môn thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Đây là sự thay đổi nhân sự cuối cùng của U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Trước đó, HLV Cristiano Roland đã loại bốn cầu thủ trong quá trình tập huấn. Theo quy định, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 21 cầu thủ tham dự giải đấu.

Thái Sơn chia tay U17 Việt Nam.

Danh sách U17 Việt Nam gồm ba thủ môn, sáu hậu vệ, sáu tiền vệ và sáu tiền đạo. Việc chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng của HLV Cristiano Roland cho thấy sự cần thiết khi đội tuyển bất ngờ mất một thủ môn vì chấn thương ngay trước ngày ra quân.

Tuy nhiên, Nguyễn Thái Sơn vốn là phương án dự bị cho Lý Xuân Hòa. Vì vậy, sự vắng mặt của thủ môn thuộc biên chế Hà Nội FC nhiều khả năng không ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuyên môn của U17 Việt Nam.

Ở tuổi 17, Thái Sơn vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định năng lực. Sinh năm 2009, thủ môn này đã sở hữu chiều cao 1,87 m. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, anh có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong khung thành nhờ lợi thế thể hình.

Trước ngày ra quân, HLV Cristiano Roland nhắn nhủ các học trò giữ tâm lý thoải mái, tự tin khi bước vào sân chơi thế giới: “ Cơ hội tham dự giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng.

Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình.

Tôi muốn các em cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”.

U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11.