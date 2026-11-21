U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn. BLV Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn và kỳ vọng vào cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland.

U17 Việt Nam vượt kỳ vọng, tạo dấu mốc lịch sử

BLV Quang Huy nhận định, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn vượt xa kỳ vọng trong ngày ra quân tại World Cup U17, dù phải đối đầu với U17 Bỉ, đội bóng là á quân châu Âu.

"Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng ở ngày ra quân của giải U17 thế giới. Gặp đội Bỉ, á quân châu Âu, nhưng các trò của HLV Roland đã chơi với khí thế tuyệt vời, rất tự tin, thể hiện được nhiều khả năng kỹ thuật, chiến thuật, dám chơi đôi công và có những thời điểm ăn miếng trả miếng với đội Bỉ".

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

Điểm nhấn đầu tiên là bàn mở tỷ số của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc với pha giật gót đầy ngẫu hứng.

"Chúng ta mở tỷ số sau một tình huống phạt góc và Sỹ Bách giật gót thật tuyệt vời. Một siêu phẩm! Nếu nhìn lại lịch sử bóng đá thế giới, ngay cả những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Messi hay các cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng cũng rất hiếm khi có bàn thắng theo kiểu này. Bàn thắng của Sỹ Bách thực sự rất ấn tượng và đáng nhớ. Không chỉ khán giả Việt Nam mà những người nước ngoài theo dõi trận đấu một cách khách quan cũng sẽ cảm thấy thích thú".

Theo BLV Quang Huy, U17 Bỉ sau đó đã thể hiện đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Âu. Nền tảng kỹ thuật, thể lực dồi dào cùng khả năng phối hợp và di chuyển không bóng giúp đối thủ nhanh chóng dồn ép Việt Nam, thậm chí có thời điểm dẫn trước 3-1.

Dù vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam không buông xuôi. Bàn thắng thứ hai của Nguyễn Lực sau tình huống phạt góc tiếp tục cho thấy sự sáng tạo và khả năng xử lý cá nhân của toàn đội.

"Hai bàn thắng rất đẹp. Chúng ta có sự ngẫu hứng, tinh tế cũng như ý tưởng trong những tình huống như vậy, khả năng tưởng tượng rất tốt. Đây thực sự là một trận đấu để lại dư âm tuyệt vời".

U17 Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trước U17 Bỉ.

Không chỉ dừng lại ở màn trình diễn chuyên môn, trận đấu còn đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

"Nhìn lại về mặt lịch sử, đây là một cột mốc. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có bàn thắng ở sân chơi World Cup cấp độ bóng đá 11 người dành cho nam. U20 Việt Nam từng dự giải ở Hàn Quốc năm 2017, có một trận hòa nhưng rời giải mà không ghi được bàn thắng nào. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng dự World Cup, nhưng ba trận đấu tại New Zealand đều thua và không ghi được bàn thắng".

BLV Quang Huy nhấn mạnh, U17 Việt Nam đã có bàn thắng đầu tiên, rồi tiếp tục ghi thêm bàn thứ hai tại sân chơi World Cup. Đây là dấu mốc đáng nhớ, nhất là khi nhìn lại hành trình của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu thế giới trước đây.

Về chuyên môn, ông cho rằng các cầu thủ Việt Nam có nhiều tình huống xử lý cá nhân không hề thua kém đối thủ. Tuy nhiên, sự khác biệt về thể lực vẫn là vấn đề cần cải thiện.

"Bóng đá là môn thể thao đối kháng, không chỉ là chạy. Các cầu thủ còn phải va đập với những đối thủ to hơn mình rất nhiều và mất sức. Khi thể lực không đảm bảo bằng đội bạn, chiến thuật và cách giữ cự ly đội hình cũng không thể duy trì được sự hợp lý, bền bỉ và chắc chắn như các cầu thủ Bỉ".

Dẫu vậy, điều khiến BLV Quang Huy bất ngờ chính là tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Roland.

"Chúng ta dám đá, dám chơi, đôi lúc sẵn sàng đôi công, ăn miếng trả miếng với U17 Bỉ. Đó là điều thực sự bất ngờ và rõ ràng có dấu ấn của HLV Roland".

Nhà cầm quân này từng thi đấu ở đẳng cấp UEFA Champions League, khoác áo Benfica và chơi ở vị trí trung vệ. Trước trận đấu, các cầu thủ Việt Nam còn có dịp gặp gỡ cựu tiền đạo nổi tiếng người Bồ Đào Nha Nuno Gomes trong một buổi tập. Đây là người từng là đồng đội của HLV Roland tại Benfica.

"Nuno Gomes nổi lên từ EURO 2000 với một pha ghi bàn rất đẹp mắt, xoay người rồi sút bóng từ xa. Hiện nay, Gomez là đại sứ bóng đá của Benfica, đại sứ bóng đá Bồ Đào Nha và là thành viên trong một ban của FIFA. Ông đã có mặt để truyền cảm hứng cho các cầu thủ Việt Nam, đồng thời gặp lại người bạn cũ là HLV Roland".

Những bài học và cơ hội vượt qua vòng bảng

Bên cạnh những dấu ấn tích cực, BLV Quang Huy cũng nhắc đến một tình huống mà các cầu thủ trẻ cần rút kinh nghiệm. Đó là pha phản ứng, trả đũa đối phương của Nguyễn Lực, rất may không khiến cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ.

"Với bóng đá trẻ, mỗi trận đấu đều là một dịp để rút kinh nghiệm. Nguyễn Lực có một tình huống phản ứng, trả đũa đối phương và cũng may là không bị thẻ đỏ. Đây là tình huống mà toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc, nhưng ở tuổi này rồi cũng phải học cách thi đấu và trưởng thành hơn".

Một vấn đề khác được nhắc đến là công tác trọng tài trong trận đấu với U17 Bỉ. Trọng tài người Brazil Edina Alves Batista có một số quyết định gây tranh cãi, trong đó có tình huống U17 Việt Nam khiếu nại phạt đền không thành công và những phản ứng liên quan đến thẻ đỏ. Thậm chí, thời điểm kết thúc trận đấu cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng không nên quá tập trung vào những quyết định này.

"Thực ra, chuyện đó cũng bình thường trong bóng đá thôi. Ở một sân chơi trẻ, trọng tài cũng không thể hoàn chỉnh được và trọng tài luôn là một phần của bóng đá. Đúng là chúng ta có cảm giác phần nào đó bất lợi. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, nếu trọng tài rút thẻ đỏ với Nguyễn Lực thì sao? Có thể chúng ta đã thua đậm hơn và không có bàn thắng thứ hai từ tình huống phạt góc của Nguyễn Lực".

U17 Việt Nam cần hướng tới trận kế tiếp gặp U17 New Zealand.

Ông cũng đề cập đến một điểm mới tại giải đấu năm nay là việc FIFA áp dụng hệ thống Football Video Support (FVS) thay cho VAR. Theo đó, thay vì có tổ trọng tài video chuyên trách kiểm tra mọi tình huống, ban huấn luyện hai đội được quyền sử dụng thẻ khiếu nại để yêu cầu trọng tài xem lại băng hình.

Mỗi đội có hai lượt khiếu nại trong mỗi hiệp. Nếu khiếu nại chính xác, trọng tài thay đổi quyết định và đội bóng được giữ lại lượt khiếu nại. FVS cho phép HLV yêu cầu xem lại bốn nhóm tình huống gồm bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và phạt nhầm cầu thủ.

Đây là khái niệm mới mà nhiều khán giả Việt Nam bắt đầu biết đến thông qua trận đấu của U17 Việt Nam.

Về cơ hội đi tiếp, BLV Quang Huy đánh giá trận đấu với New Zealand ở lượt thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở lượt trận đầu tiên, U17 Mali đã đánh bại New Zealand với tỷ số 3-0. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp New Zealand, trong khi Mali đối đầu với Bỉ.

"Nếu Mali thua Bỉ và Việt Nam thắng New Zealand thì hai đội sẽ bước vào lượt trận cuối với cùng 3 điểm. Khi đó, Việt Nam vẫn có cửa để mơ đến vị trí nhì bảng. Trong trường hợp thắng New Zealand, còn Mali thua Bỉ, tâm lý của chúng ta sẽ khác đi rất nhiều".

BLV Quang Huy cũng đưa ra kịch bản thuận lợi hơn cho U17 Việt Nam: "Việt Nam có 3 điểm, Mali thắng trận đầu tiên nhưng thua Bỉ thì cũng chỉ có 3 điểm như chúng ta. Hai đội bước vào lượt cuối và có thể trong tình thế ấy, Việt Nam hòa Mali vẫn xếp thứ hai trong bảng. Đó là điều còn gì bằng nữa".

Dẫu vậy, ông cho rằng mục tiêu thiết thực nhất vẫn là tập trung từng trận đấu, thay vì đặt quá nhiều áp lực vào thứ hạng chung cuộc.

"Với Việt Nam, chúng ta lần đầu dự World Cup U17, cứ vào vòng trong là tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tính từng trận đấu một. Trước mắt là trận gặp New Zealand".

Theo BLV Quang Huy, mật độ ba ngày một trận là khoảng thời gian phù hợp để các cầu thủ trẻ nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

"Hy vọng những gì đã thể hiện khi gặp Bỉ sẽ được phát huy và có thể còn tốt hơn nữa khi chúng ta gặp New Zealand ở lượt trận thứ hai".

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