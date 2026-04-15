U17 Việt Nam “lột xác” dưới thời HLV Cristiano Roland

Thi đấu như một hệ thống

Không chỉ áp đảo về mặt tỉ số, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng cho thấy diện mạo trưởng thành hơn. Dưới thời nhà cầm quân người Brazil, những "chiến binh sao vàng" thi đấu như một hệ thống được tính toán hoàn hảo.

U17 Việt Nam (phải) thắng đậm Malaysia ở trận ra quân Giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM)

Họ luân chuyển bóng bài bản từ tuyến dưới, vượt qua trung tuyến trước khi triển khai ra 2 biên hoặc đẩy thẳng vào trung lộ. Sự mạch lạc này tạo cơ hội cho toàn đội tỏa sáng, đồng thời mở ra nhiều phương án tấn công đa dạng.

Quan trọng hơn, U17 Việt Nam không tấn công một cách vội vã mà chỉ tăng tốc khi cần thiết.

Đây là điều hiếm thấy ở cấp độ U17, nơi mà nhiều đội bóng vẫn còn phụ thuộc vào thể lực và sự bùng nổ cá nhân.

Hướng tới vé World Cup

Ở lượt trận thứ 2, đoàn quân HLV Cristiano Roland chạm trán U17 Timor-Leste (lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-4). Kể từ trận thua 1-2 trước Timor-Leste ở Giải U16 Đông Nam Á 2010 (hiện là Giải U17 Đông Nam Á), Việt Nam bất bại ở cả 6 lần gặp đại diện này.

U17 Indonesia (áo trắng) tạo địa chấn khi thắng Hàn Quốc ở Giải U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC)

Một chiến thắng sẽ giúp những "chiến binh sao vàng" nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết khu vực. Dù vậy, cuộc đối đầu Indonesia ở lượt cuối mới là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng lần đầu dự World Cup của U17 Việt Nam.

Tại Giải U17 châu Á 2025, đại diện xứ vạn đảo gây tiếng vang lớn khi vượt qua Hàn Quốc để dẫn đầu bảng C. So với Malaysia và Timor-Leste, U17 Indonesia cũng là thử thách lớn hơn dành cho U17 Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Trong 10 năm trở lại đây, những "chiến binh sao vàng" chưa từng thắng đội bóng này ở cấp độ U16/U17.

Bảng xếp hạng bảng A tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 sau lượt trận đầu tiên (Ảnh: VFF)

Trong bối cảnh Giải U17 Đông Nam Á 2026 là bước đệm quan trọng để hướng tới vé World Cup, kết quả tích cực trước U17 Indonesia từng 2 lần dự Cúp Thế giới liên tiếp sẽ mang lại sự tự tin cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở Giải U17 châu Á 2026 khởi tranh vào ngày 7-5 tới.

Sân chơi khu vực năm nay có 12 đội tham gia, chia thành 3 bảng. Đội dẫn đầu mỗi bảng cùng đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Nếu thắng đại diện xứ vạn đảo ở lượt cuối bảng A, U17 Việt Nam giành vé đi tiếp bất chấp cục diện ở 2 bảng đấu còn lại.



