Dù thua ngược U17 Bỉ 2-3, HLV Cristiano Roland vẫn tự hào khi các học trò thi đấu kiên cường và ghi hai bàn thắng lịch sử tại World Cup U17 2026.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

Tối 20/11, U17 Việt Nam có màn ra quân đáng nhớ tại World Cup U17 2026 khi đối đầu U17 Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân châu Âu. Dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, thầy trò HLV Cristiano Roland đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo nên bất ngờ.

Ngay phút thứ 4, Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, U17 Bỉ sau đó thể hiện sức mạnh bằng ba bàn thắng liên tiếp để dẫn ngược 3-1. Những nỗ lực trong những phút cuối giúp Nguyễn Lực rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, nhưng đại diện Đông Nam Á không thể tránh khỏi thất bại.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland vẫn dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của các học trò. Ông thừa nhận U17 Bỉ là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt và khác biệt về đẳng cấp, nhưng U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm kiếm cơ hội.

“Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Phân tích về nguyên nhân khiến U17 Việt Nam đánh mất lợi thế sau bàn mở tỷ số, chiến lược gia người Brazil cho rằng đối thủ đã nhanh chóng gia tăng sức ép và đẩy trận đấu lên tốc độ cao. Điều này khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam gặp khó khăn về thể lực, đồng thời để lộ những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

“Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, ông phân tích.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng đề cập đến việc sử dụng quyền yêu cầu xem lại những tình huống chưa rõ ràng thông qua hệ thống hỗ trợ trọng tài tại giải đấu. Theo ông, đây là quy định giúp các đội bóng bảo vệ quyền lợi của mình.

“Điều lệ giải cho chúng tôi quyền yêu cầu xem lại những tình huống chưa rõ ràng, và đó là một điều lệ rất tuyệt vời để bảo vệ quyền lợi của đội”.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tập thể trong quá trình xây dựng U17 Việt Nam. Ông cho biết sẽ trao đổi với tất cả các cầu thủ sau trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào một cá nhân, bởi thành công của đội bóng cần sự đóng góp của toàn bộ tập thể.

“Mỗi cầu thủ sẽ có cách tiếp nhận khác nhau, nhưng tôi luôn nói với tất cả để các em hiểu điều gì là tốt nhất cho toàn đội. Một cầu thủ dù tỏa sáng đến đâu cũng không thể một mình giải quyết mọi thứ, phải là cả một tập thể”.

Đặc biệt, trong phòng thay đồ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã gửi những lời động viên đầy cảm xúc tới các học trò. Ông nhấn mạnh rằng dù không giành được chiến thắng, hai bàn thắng vào lưới một đối thủ mạnh như U17 Bỉ vẫn là dấu mốc đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”.

Thông điệp của HLV Cristiano Roland không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những gì các cầu thủ đã làm được. Ông muốn các học trò tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn hơn, bởi cột mốc lịch sử vừa tạo ra mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình tại giải đấu.

“Thầy chỉ muốn nói một điều: thầy rất tự hào về các em. Chúng ta đã đối đầu với một đội tuyển lớn, ghi được bàn thắng và làm nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Các em xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Nhưng chúng ta không thể chỉ dừng lại ở đó. Chính các em cũng muốn tiến xa hơn, muốn đạt được nhiều điều hơn nữa.

Trận đấu tiếp theo, chúng ta cần chạy nhiều hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hôm nay, các em đã làm việc tuyệt vời rồi. Hãy ngẩng cao đầu và tự hào, nhưng cũng phải nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt để bước vào thử thách tiếp theo”, nhà cầm quân người Brazil nhắn nhủ.

Sau trận thua U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand vào ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11. Đây là hai trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục cạnh tranh cơ hội đi tiếp tại bảng G World Cup U17 2026.

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