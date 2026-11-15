U17 Việt Nam hòa Panama, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm World Cup

U17 Việt Nam hòa U17 Panama 1-1 ở trận giao hữu cuối cùng tại Qatar, qua đó khép lại quá trình chuẩn bị và sẵn sàng bước vào VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa có trận hòa 1-1 trước U17 Panama trong màn thử sức cuối cùng trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland rà soát lực lượng, hoàn thiện những khâu chuẩn bị trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Ở cuộc đối đầu diễn ra chiều 14/11 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước đối thủ đến từ khu vực CONCACAF. Đội bóng áo đỏ để U17 Panama vượt lên dẫn trước trong hiệp một và bước vào giờ nghỉ với bất lợi về tỷ số.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Những cố gắng của U17 Việt Nam được đền đáp khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội nhà được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Nguyễn Lực là người thực hiện thành công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của màn so tài giữa hai đội.

Như vậy, U17 Việt Nam đã hoàn tất các trận đấu tập tại Qatar, khép lại giai đoạn chuẩn bị trước khi bước vào hành trình tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. Sau trận đấu với Panama, ban huấn luyện sẽ tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ theo quy định của ban tổ chức.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt chạm trán U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11) trong khuôn khổ bảng G.

Việc giành quyền tham dự U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam. Trước những đối thủ có trình độ đáng chú ý tại bảng G, Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ hướng tới mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng và cạnh tranh cơ hội vượt qua vòng bảng.