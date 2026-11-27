Lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá, ghi những dấu ấn khó quên và cũng nhìn thấy rõ khoảng cách với bóng đá thế giới. Nhưng sau hành trình lịch sử tại Qatar còn có những câu hỏi cho bóng đá Việt Nam: làm thế nào để dàn sao mai này tiếp tục vươn tầm và làm thế nào để có thêm những lứa tài năng trẻ tranh tài ở sân chơi thế giới?

Thêm một thế hệ được kỳ vọng

Lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam từng chứng kiến không ít thế hệ nhận được kỳ vọng lớn lao. Năm 2000, lứa cầu thủ với những Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật... đã đưa U16 Việt Nam vào bán kết giải châu Á. Năm 2016, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cũng tiến đến tứ kết sau khi đánh bại Australia và Kyrgyzstan, chỉ còn cách tấm vé dự World Cup một chiến thắng. Những dấu mốc ấy cho thấy bóng đá Việt Nam từng sở hữu những thế hệ trẻ có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Tuy nhiên, hành trình của các đội tuyển trẻ không phải lúc nào cũng duy trì được kết quả tích cực. U16 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng giải châu Á năm 2018. Đến năm 2023, đội U17 tiếp tục không thể vượt qua vòng bảng sau khi hòa Ấn Độ và lần lượt thất bại trước Nhật Bản, Uzbekistan. Tại giải năm 2025, thầy trò HLV Cristiano Roland hòa cả ba trận trước Australia, Nhật Bản và UAE, nhưng vẫn phải dừng cuộc chơi do không giành được vị trí trong nhóm đi tiếp.

U17 Việt Nam đã ghi dấu lịch sử với hành trình tham dự VCK World Cup 2026 tại Qatar.

Những kết quả ấy phản ánh phần nào những thách thức rất lớn của bóng đá trẻ Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục. Ở Đông Nam Á, các đội tuyển U16/U17 Việt Nam từng nhiều lần cạnh tranh chức vô địch, với bốn danh hiệu vào các năm 2006, 2010, 2017 và 2026. Nhưng ở cấp độ châu Á, việc duy trì khả năng cạnh tranh qua nhiều thế hệ vẫn là bài toán không dễ giải.

Trong bức tranh ấy, màn trình diễn của thế hệ U17 hiện tại thực sự đáng nể phục. Sau khi vô địch U17 Đông Nam Á, đội bóng của HLV Cristiano Roland tiếp tục vượt qua vòng bảng U17 châu Á, giành quyền vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đưa bóng đá Việt Nam đến FIFA U17 World Cup.

Tại Qatar, đội cũng có những trận đấu đầy quả cảm khi chỉ thua 2-3 trước Bỉ - đội á quân châu Âu, và hòa 3-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với New Zealand. Ở trận cuối, các học trò của HLV Cristiano Roland để thua 0-2 trước đội đầu bảng U17 Mali, khép lại hành trình tại World Cup với 1 điểm sau ba trận.

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy U17 Việt Nam đã đạt được mục tiêu lịch sử, nhưng World Cup cũng phơi bày những giới hạn về chuyên môn. Đội bóng có những thời điểm chơi tự tin, tạo được cơ hội và ghi bàn trước các đối thủ có trình độ cao hơn. Tuy nhiên, khả năng duy trì thế trận, chống đỡ sức ép và kiểm soát những thời điểm quyết định vẫn là những điểm cần cải thiện. Thành tích tại Qatar vì thế vừa là sự ghi nhận cho nỗ lực của một thế hệ, vừa là dịp để bóng đá Việt Nam nhìn rõ hơn những công việc còn ở phía trước.

Những bất lợi về thể hình và thể lực

Trong những chia sẻ sau hành trình tại World Cup, HLV Cristiano Roland nhiều lần nhắc đến thể trạng như một vấn đề đáng quan tâm của cầu thủ Việt Nam. Theo nhà cầm quân người Brazil, đây không phải hạn chế riêng của đội U17 hiện tại, mà là câu chuyện rộng hơn của bóng đá Việt Nam.

Ông cho rằng muốn cải thiện năng lực cạnh tranh, các bên liên quan cần quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng, chế độ tập luyện và phương pháp huấn luyện. “Dinh dưỡng cần được quan tâm và cải thiện nhiều hơn. Về phía HLV, chúng tôi cũng phải tìm ra những phương pháp phù hợp để thúc đẩy cầu thủ, giúp các em phát triển tốt nhất”, HLV Roland nói.

Bất lợi về thể hình và thể lực có thể xem như nguyên nhân lớn nhất khiến U17 Việt Nam không vượt qua được vòng bảng World Cup.

Đó là nhận xét rất đáng suy ngẫm bởi tại World Cup, sự khác biệt về thể hình, sức mạnh và khả năng duy trì cường độ vận động được thể hiện khá rõ. Trước những đội bóng có nền tảng thể chất tốt, U17 Việt Nam gặp khó khăn trong tranh chấp tay đôi, chống pressing và tổ chức phòng ngự khi phải di chuyển liên tục.

Tất nhiên, sẽ không đầy đủ nếu chỉ nhìn vào thể hình để lý giải khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá phát triển. Trận hòa New Zealand cho thấy các cầu thủ Việt Nam vẫn có thể chơi sòng phẳng với đối thủ khi duy trì được sự tập trung, tổ chức lối chơi hợp lý và tận dụng tốt cơ hội. Hai bàn thắng vào lưới Bỉ cũng cho thấy đội bóng có khả năng khai thác những khoảng trống khi triển khai tấn công hợp lý.

Vấn đề nằm ở chỗ những điểm tích cực ấy chưa được duy trì ổn định trong suốt trận đấu, đặc biệt khi đối thủ gia tăng sức ép. Và ở góc nhìn này, câu trả lời lại quay trở về bài toán thể lực. Một cầu thủ có kỹ thuật tốt sẽ khó phát huy hết khả năng nếu không đủ sức mạnh để tranh chấp, thiếu tốc độ trong những pha bứt phá hoặc không thể duy trì cường độ hoạt động trong suốt 90 phút.

Những chia sẻ của Roland vì vậy mở ra một vấn đề thiết thực: bóng đá Việt Nam cần làm gì để cải thiện nền tảng thể chất cho cầu thủ ngay từ các cấp độ đào tạo trẻ?

Nâng tầm thể chất và mạnh dạn đặt niềm tin

Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam thường nhắc đến bất lợi về chiều cao, sức mạnh và thể lực khi đối đầu các đội tuyển hàng đầu. Tuy nhiên, đây không phải những hạn chế hoàn toàn không thể cải thiện. Yếu tố di truyền có ảnh hưởng đến thể hình, nhưng sức mạnh, sức bền, tốc độ, khả năng vận động và mức độ phục hồi đều có thể được cải thiện thông qua chương trình huấn luyện phù hợp.

Ở tuổi 17, các cầu thủ vẫn đang trong quá trình phát triển thể chất. Vì vậy, việc xây dựng chế độ tập luyện cần dựa trên đặc điểm phát triển của từng người, thay vì áp dụng một giáo án chung cho cả đội. Các bài tập sức mạnh, sức bền, tốc độ và khả năng vận động cần được phân bổ hợp lý, đi kèm với việc theo dõi tải vận động để hạn chế nguy cơ quá tải và chấn thương. Đây cũng là giai đoạn cần hình thành thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và phục hồi khoa học, giúp cầu thủ duy trì nền tảng thể chất khi bước lên những cấp độ thi đấu cao hơn.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy tiềm năng lớn khi ghi được tới 5 bàn thắng ở VCK World Cup U17 2026.

Trong cuộc trao đổi với VFF trước U17 World Cup, Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã dành những tuần đầu tiên tập trung cải thiện thể trạng, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Ông cũng nhấn mạnh việc giáo dục cầu thủ về dinh dưỡng, sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp và chế độ nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, một đội tuyển tập trung trong thời gian ngắn không thể giải quyết những vấn đề tích lũy qua nhiều năm. Điều cần thiết là những phương pháp ấy phải được duy trì tại các CLB và học viện, nơi cầu thủ dành phần lớn thời gian tập luyện. Nếu chỉ chú trọng thể lực trước một giải đấu rồi trở lại chế độ sinh hoạt, huấn luyện thiếu tính liên tục, những cải thiện khó có thể được duy trì lâu dài. Đây là lĩnh vực mà các đơn vị đào tạo có thể chủ động thay đổi, thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, xây dựng chương trình dinh dưỡng và chú trọng khoa học thể thao.

Bên cạnh thể trạng, cơ hội thi đấu cũng là điều kiện quan trọng để những cầu thủ vừa dự World Cup tiếp tục trưởng thành. Một giải đấu tầm cỡ thế giới có thể mang lại kinh nghiệm quý giá, nhưng ba trận đấu ở vòng bảng World Cup chỉ là những nấc thang trên cả một hành trình dài. Để các cầu thủ U17 có thể trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia trong 5-10 năm tới, họ cần được thi đấu thường xuyên và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.

Đây là bài toán dành cho các CLB. Sau World Cup, các cầu thủ sẽ trở về đội bóng chủ quản, tiếp tục quá trình đào tạo và cạnh tranh vị trí. Những người có khả năng cần được tạo điều kiện chuyển tiếp lên các đội U19, U21 và sau đó là đội một.

Việc sử dụng cầu thủ trẻ tại V.League vốn không phải câu chuyện mới. Áp lực thành tích, sự cạnh tranh vị trí và nhu cầu sử dụng ngoại binh khiến các CLB có những tính toán riêng về nhân sự. Bởi vậy, không thể chỉ yêu cầu đội bóng trao cơ hội cho cầu thủ trẻ mà bỏ qua những điều kiện để họ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, nếu không có sự kết nối giữa các cấp độ đào tạo, những trải nghiệm tại World Cup sẽ khó trở thành nền tảng cho bước tiến tiếp theo.

Bóng đá Việt Nam cần tạo ra môi trường tốt hơn nữa cho các cầu thủ trẻ, để những thế hệ tiếp theo lứa U17 năm nay cũng có cơ hội bước ra sân chơi thế giới.

V.League 2024/25 từng chứng kiến Trần Gia Bảo của HAGL lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải đấu, khi lập công cho đội bóng Phố Núi lúc 16 tuổi 8 tháng. Từ bàn thắng của Gia Bảo tới hành trình mà những Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lý Xuân Hòa, Lê Sỹ Bách… vừa trải qua, có thể thấy các tài năng trẻ của bóng đá nước nhà cũng rất biết cách đền đáp niềm tin khi được trao cơ hội.

Thế hệ U17 Việt Nam năm 2026 đã hoàn thành một cột mốc mà nhiều lứa cầu thủ trước đó chưa thể chạm tới. Bóng đá Việt Nam có quyền tự hào về điều đó, nhưng cũng cần biến niềm tự hào thành những bước tiến mạnh mẽ hơn trong đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ: từ cải thiện chế độ dinh dưỡng, ứng dụng khoa học thể thao, phát triển đội ngũ HLV trẻ đến tạo điều kiện để cầu thủ được thi đấu, cọ xát thường xuyên qua từng cấp độ cho các cầu thủ... Có như vậy, thành quả tại U17 World Cup vừa qua mới không dừng lại như một chiến tích của riêng thế hệ dưới tay HLV Cristiano Roland.