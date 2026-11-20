Từ cú sốc thua Indonesia 0-5 đến tấm vé World Cup, HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam vượt qua nỗi sợ thất bại, học cách đứng dậy sau sai lầm.

Tối 20/11, U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bước ra sân chơi World Cup. Trước đối thủ mạnh như Bỉ, với nhiều cầu thủ được định giá hàng triệu USD, kết quả thắng thua không phải điều duy nhất đáng quan tâm. HLV Cristiano Roland muốn các học trò tự tin, tận hưởng từng khoảnh khắc tại giải đấu.

Đó cũng là triết lý mà nhà cầm quân người Brazil xây dựng trong suốt hai năm qua, kể từ khi ông tiếp quản một tập thể từng chịu cú sốc tâm lý nặng nề sau thất bại trước Indonesia.

Vượt qua thất bại để dự World Cup

Ngay sau khi cùng U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland nhắc lại câu chuyện mà ông từng chứng kiến hai năm trước.

Để dự World Cup, HLV Roland và 2 lứa cầu thủ U17 Việt Nam phải học hỏi và tiến bộ từ những thất bại.

Năm 2024, nhà cầm quân người Brazil tham gia ban huấn luyện U16 Việt Nam trong giai đoạn tập trung đầu tiên nhưng không góp mặt tại giải U16 Đông Nam Á. Khi ấy, đội bóng trẻ Việt Nam có những cầu thủ như Nguyễn Mạnh Cường, Chu Ngọc Nguyễn Lực, những người đang chuẩn bị bước vào sân chơi World Cup.

U16 Việt Nam kết thúc giải Đông Nam Á bằng thất bại 0-5 trước chủ nhà Indonesia ở trận tranh hạng ba. Trận thua để lại cú sốc lớn đối với nhiều cầu thủ trẻ.

“Tôi đã cố gắng thay đổi tinh thần các cầu thủ vì các em có tâm lý nặng nề sau trận thua đậm ở Indonesia. Tôi đưa các em đến các giải đấu ở Trung Quốc và có kết quả khá tốt. Từ đó, tôi vực dậy được tinh thần và xây dựng lối chơi cho U17 Việt Nam đến thời điểm hiện tại”, ông Roland kể lại.

Tuy nhiên, hành trình của nhà cầm quân người Brazil không chỉ có những bước tiến thuận lợi.

Năm 2025, U17 Việt Nam một lần nữa phải nhận trái đắng. Thầy trò HLV Cristiano Roland bất bại ở vòng chung kết U17 châu Á nhưng vẫn không thể giành vé dự World Cup.

Ở trận đấu cuối cùng gặp UAE, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách tấm vé lịch sử vài phút thi đấu. Nhưng bàn gỡ hòa của đối phương ở phút 87 khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Ông Roland cùng các học trò phải chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đó là bài học cay đắng đối với cựu trung vệ của Grêmio. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến cả hành trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng trở thành công cốc.

Một năm sau, U17 Việt Nam trở lại giải vô địch châu Á với những cầu thủ đã trải qua thất bại, bên cạnh nhiều gương mặt mới. Những sai lầm vẫn xuất hiện, nhưng cách đội tuyển đối diện và khắc phục chúng đã thay đổi.

Trong trận quyết định gặp UAE, U17 Việt Nam bị thủng lưới ngay những giây đầu tiên. Tuy nhiên, lần này, các học trò của HLV Cristiano Roland không để bất lợi ban đầu khiến mình sụp đổ. Họ bình tĩnh tổ chức lại lối chơi, ba lần ghi bàn và giành chiến thắng 3-2.

Tấm vé World Cup là thành quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành từ thất bại, không chỉ với những cầu thủ trẻ mà còn với chính người thầy dẫn dắt họ.

Bài học của huấn luyện viên Roland với các học trò tiếp tục ở U17 World Cup.

Bài học lớn của HLV Roland

Bóng đá trẻ Việt Nam không thường xuyên xuất hiện những huấn luyện viên có vẻ ngoài nhiều hình xăm như Cristiano Roland.

Nhà cầm quân người Brazil mang đến hình ảnh gai góc, mạnh mẽ, nhưng cách ông đối xử với các học trò lại dựa trên sự thấu hiểu và tin tưởng.

Ông không đòi hỏi những cầu thủ 16-17 tuổi phải luôn hoàn hảo. Trái lại, Cristiano Roland chấp nhận sai lầm là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của cầu thủ trẻ.

Chiến lược gia này chia sẻ: “Tôi nói với các em rằng khi còn thi đấu, hơn 30 tuổi rồi tôi vẫn có thể làm hỏng, vẫn có thể mắc sai lầm. Sai lầm là một phần của quá trình phát triển. Tôi hay đùa rằng sai một, hai lần thì không sao. Tuy nhiên, nếu sai lầm đã được chỉ ra mà vẫn tái diễn thì chúng ta phải xem lại.

Các em đều rất thông minh, luôn hiểu vấn đề và cũng đã làm tốt hơn qua từng giai đoạn. Theo tôi, đó là điều quan trọng nhất.

Cách tôi truyền tải có lẽ giúp các em cảm thấy thoải mái, bởi tôi không bao giờ tìm xem ai là người mắc lỗi hay ai phải chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là tất cả phải cùng chiến đấu vì tập thể. Chính vì vậy, các em luôn có sự dũng cảm để chiến đấu.

Đó là điểm khác biệt của lứa cầu thủ năm nay, khi các em làm tốt điều đó hơn. Năm ngoái, các em cũng đã rất nỗ lực nhưng chỉ vì những sai sót nhỏ mà thất bại”.

Triết lý ấy không chỉ được hình thành từ những năm tháng làm công tác huấn luyện. Bản thân Cristiano Roland cũng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cầu thủ.

Trưởng thành từ bóng đá Brazil, ông từng phải đối mặt với những khó khăn khi sang châu Âu thi đấu, trước khi có cơ hội khoác áo Benfica và bước ra sân Da Luz danh tiếng. Sau này, tại Việt Nam, cựu trung vệ này cũng không ít lần phải đối diện với những hoài nghi về năng lực chuyên môn.

Những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên một Cristiano Roland mạnh mẽ, nhưng cũng thấu hiểu những áp lực mà cầu thủ phải chịu đựng.

Với ông, điều đáng sợ không phải một cú sút hỏng, một pha xử lý lỗi hay thậm chí một trận thua. Quan trọng hơn là cách cầu thủ phản ứng, sửa chữa sai lầm và tiếp tục tiến lên.

Đó cũng là lý do nhà cầm quân người Brazil luôn nhắc các học trò phải tự tin, cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng bóng đá.

Trên đất Qatar, Cristiano Roland tiếp tục truyền cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam một chút cá tính mạnh mẽ của người Brazil, cùng bản lĩnh được rèn giũa qua những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp.

Tấm vé dự World Cup là thành quả lớn nhất của ông cùng các học trò cho đến thời điểm này. Nhưng có lẽ bài học quan trọng hơn nằm ở chỗ những cầu thủ từng bị ám ảnh bởi thất bại giờ đây đã đủ tự tin bước ra sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi của mình.