U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại

Một năm sau thất bại tại Giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ để giành tấm vé dự U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận đấu nhiều tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc trước khi tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc, đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối để giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup.

Sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ về hành trình vượt qua áp lực, cách ông xây dựng lại tinh thần cho các cầu thủ trẻ để vươn lên bứt phá sau thất bại trong quá khứ.

HLV Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam đến với U17 World Cup. (Nguồn: VFF)

Học cách đứng lên sau thất bại

- Thời điểm ông trở thành huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam, đội bóng chịu nhiều hoài nghi sau thất bại 0-5 trước U17 Indonesia. Sau đó, ông và các học trò hụt tấm vé đến World Cup U17. Bài toán đặt ra cho ông khi bắt đầu lại từ đầu là gì?

Khi nhận đội vào năm ngoái, tôi cố gắng thay đổi tinh thần của các cầu thủ bởi các em vẫn mang tâm lý nặng nề sau trận thua đậm ở Indonesia. Tôi đưa đội tham dự giải đấu giao hữu tại Trung Quốc và đạt được những kết quả tốt. Từ đó, tôi dần vực dậy tinh thần của toàn đội và xây dựng được lối chơi cho U17 Việt Nam xuyên suốt đến hiện tại. Từ thành công ở lứa cầu thủ đó, tôi tiếp tục áp dụng cách làm tương tự với lứa cầu thủ này. Kết quả tốt nhất mà chúng tôi đạt được là giành vé tham dự World Cup.

Đối với các em ở lứa tuổi này, trải nghiệm là vô cùng quan trọng. Tôi thấy trong suốt quá trình ấy, các em đã cố gắng hết mình. Lứa cầu thủ năm ngoái đã để lại rất nhiều kinh nghiệm cho lứa năm nay. Trong đội hình hiện tại có hai cầu thủ từng góp mặt ở giải năm 2025. Các em đã trải qua cảm giác tiếc nuối đó nên càng quyết tâm nỗ lực hết mình, không để điều đáng tiếc lặp lại và cuối cùng giành được tấm vé World Cup.

Điều tôi làm là giúp các em hiểu rằng mọi thứ đều có thể. Lứa cầu thủ năm ngoái đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Đến lứa tiếp theo, sau khi rút kinh nghiệm từ thế hệ trước, các em có thêm niềm tin và đã đạt được niềm vui, hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu.

- Ngày trở về, ông nói rằng những sai lầm của lứa trước là bài học để U17 Việt Nam có suất dự U17 World Cup lần này.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, từ cả giai đoạn chuẩn bị và cả tinh thần nữa. Nhiều khi những yếu tố đó không chỉ đến từ trong mà còn ở bên ngoài sân, như việc các em có thực sự tập trung hay không. Tạo nên sự chỉn chu trong từng chi tiết là điều rất quan trọng.

Tôi nói với các em rằng khi còn thi đấu, hơn 30 tuổi rồi tôi vẫn có thể làm hỏng, vẫn có thể sai. Sai lầm là một phần của quá trình phát triển. Tôi hay đùa rằng sai một, hai lần thì không sao. Tuy nhiên, sai lầm nếu đã được chỉ ra rồi mà vẫn tái diễn thì chúng ta phải xem lại.

Các em đều rất thông minh, luôn hiểu vấn đề và cũng đã làm tốt hơn qua từng giai đoạn. Theo tôi, đó là điều quan trọng nhất. Cách tôi truyền tải có lẽ giúp các em cảm thấy thoải mái, bởi tôi không bao giờ tìm xem ai là người mắc lỗi hay ai phải chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là tất cả phải cùng chiến đấu vì tập thể.

Chính vì vậy, các em luôn có sự dũng cảm để chiến đấu. Đó là điểm khác biệt của lứa cầu thủ năm nay, khi các em làm tốt điều đó hơn. Năm ngoái, các em cũng đã rất nỗ lực nhưng chỉ vì những sai sót nhỏ mà thất bại.

U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

- Chính U17 Việt Nam tại giải lần này cũng có bài học thất bại đau đớn. Các em dẫn trước đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc nhưng rồi lại thua ngược trong 10 phút cuối.

Phần lớn trận đấu diễn ra đúng như những gì chúng tôi đã chuẩn bị ban đầu. Tuy nhiên, đội bị mất cân bằng vì những sai lầm ở thời điểm cuối. Đây là những lỗi mà đội đã rất lâu rồi mới mắc phải. Tôi nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của các em trên sân. Chính việc mất tinh thần dẫn tới thêm những tình huống đáng tiếc tiếp theo.

Tôi nói với các em rằng thật may là những điều đó xảy ra ở trận thứ hai, khi chúng ta vẫn còn một trận nữa để sửa sai và giành chiến thắng. Với lứa năm ngoái, sai lầm xuất hiện ở trận cuối cùng của vòng bảng. Đó là sai lầm quá đắt giá và không còn cơ hội để sửa chữa.

Năm nay, khi mắc lỗi, chúng ta vẫn còn một trận đấu phía trước. Ban huấn luyện nhắc nhở như vậy và các em đã thể hiện sự kỷ luật rất tốt để đạt được mục tiêu. Tâm lý của các em có sự tiến bộ. Các cầu thủ cho thấy mình có thể vượt qua khó khăn.

Thành công bắt đầu từ niềm tin

- Thành công của U17 Việt Nam không chỉ là thành tích. Người hâm mộ thích cách các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin và chủ động, kể cả khi gặp những đối thủ mạnh.

Trước hết, bí quyết nằm ở các buổi tập. Khi đã chuẩn bị tốt về tinh thần, mọi bài tập chúng tôi áp dụng cho cầu thủ đều mang tính cạnh tranh rất cao. Các em luôn giữ sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng đồng thời cũng phải có khát khao chiến thắng. Họ muốn làm tốt hơn và thể hiện bản thân.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn dạy các em rằng sai sót là điều hoàn toàn có thể xảy ra và đó cũng là một phần của quá trình phát triển. Điều quan trọng là phải giữ được tinh thần vượt khó, sự lì lợm và không bao giờ bỏ cuộc.

Ban huấn luyện chỉ cho các em cách vượt qua những thời điểm khó khăn để sau đó trở nên tốt hơn. Đó là một trong những bí quyết giúp các em có được sự tự tin và dám hướng tới những điều mình mong muốn đạt được.

- Từ các giải giao hữu đến vòng loại U17 châu Á, vô địch Đông Nam Á và bây giờ dự U17 World Cup, ông thấy các học trò của mình trưởng thành ra sao/

Các em hiểu và biết cách vượt qua khó khăn. Điều đó giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu. Từ những trận giao hữu tại Nhật Bản, vòng loại cho đến giải Đông Nam Á, tất cả đều giúp các em tự tin hơn.

Những trải nghiệm tại Indonesia lại rất quý giá. Ở đó cũng tồn tại áp lực rằng chúng ta phải trở thành nhà vô địch. Khi đá giao hữu ở Nhật Bản, tôi nghĩ đội không chịu quá nhiều áp lực phải giành chiến thắng. Tất nhiên, áp lực trong bóng đá là điều bình thường. Cũng nhờ nó mà chúng ta có thể rút ra những bài học để làm tốt hơn sau này.

Các cầu thủ đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Các em xứng đáng với những gì mình đạt được. Giờ đây, điều quan trọng là hướng tới tương lai để tiếp tục làm tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho U17 World Cup.

U17 Việt Nam giành tấm vé tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. (Nguồn: VFF)

- Điều gì giúp ông và các cầu thủ kiên định với mục tiêu dự U17 World Cup?

Ngay từ lứa cầu thủ đầu tiên, tôi đã tin rằng chúng ta có khả năng giành vé dự World Cup. Ở độ tuổi này, ngay từ những buổi tập trung đầu tiên, tôi đã nhìn thấy chất lượng cá nhân của từng cầu thủ. Các em có sự bùng nổ, dám mạo hiểm và có khả năng tạo ra những tình huống đột phá. Tất nhiên các lứa trước cũng có những cá nhân như vậy, nhưng ở lứa này tôi có nhiều sự lựa chọn hơn cho lối chơi giàu đột biến.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể hướng tới mục tiêu cuối cùng là tấm vé dự World Cup. Ban đầu, điều quan trọng nhất là giúp các em hiểu và vận hành được lối chơi tập thể. Sau đó, toàn đội bắt đầu tích lũy kinh nghiệm qua từng giải đấu. Ở giải đầu tiên tại Trung Quốc, chúng tôi có trận hòa rồi sau đó giành chiến thắng trước Ả Rập Xê Út. Đó là những trải nghiệm rất quý giá với các cầu thủ trẻ.

Tiếp đến là các trận đấu ở vòng loại, nơi chúng tôi cho thấy mình đủ khả năng giành vé dự VCK châu Á và xa hơn là World Cup. Tôi nghĩ trên hành trình đó, chức vô địch Đông Nam Á cũng đóng vai trò như một cú hích tinh thần, giúp các cầu thủ tự tin hơn khi bước ra sân chơi châu lục.

- Xin cảm ơn ông.