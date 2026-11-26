Bài toán giành vé đi tiếp của U17 Việt Nam tại World Cup sau loạt trận rạng sáng 26/11.

Sau khi loạt trận thứ 3 của các bảng A, B, C và D khép lại vào tối 25/11 và rạng sáng 26/11, cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp dành cho các đội xếp thứ 3 có những biến động đáng chú ý. Hiện tại, U17 Việt Nam đang đứng thứ 8 trong nhóm 12 đội xếp thứ 3. Để chắc suất bước vào vòng sau, thầy trò HLV Roland đứng trước ba kịch bản chính trong trận đấu gặp U17 Mali tối nay vào lúc 20h00 (26/11).

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt hiện tại tính đến sáng ngày 26/11 (Ảnh: CMH)

1. Giữ nguyên về vị trí trên BXH

U17 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu duy trì được vị trí nằm trên ít nhất 4 đội xếp thứ 3 hiện tại. Kịch bản dễ hình dung nhất là cả Việt Nam, Tanzania, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania cùng hòa ở lượt trận cuối. Khi ấy, thứ tự xếp hạng giữa các đội sẽ bất di bất dịch.

Về mặt lý thuyết, bài toán này cũng có thể giải bằng một mẫu số chung khác: cả 5 đội kể trên cùng thua với cùng một tỷ số (chẳng hạn đồng loạt thất bại 0-1 hoặc 0-2 ở lượt cuối). Trong trường hợp này, điểm số lẫn hiệu số của các bên đều giữ nguyên hiện trạng và không xê dịch.

2. Tự quyết bằng chiến thắng

U17 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp nếu thắng ở lượt cuối trước U17 Mali, nhưng vẫn phải đảm bảo 4 đội xếp phía dưới có điểm số hoặc hiệu số chung cuộc thấp hơn. Chỉ cần một trong 4 đội này vượt lên về điểm hoặc hiệu số, cơ hội của thầy trò HLV Roland sẽ khép lại và đội phải về nước.

3. Bứt phá lên nhì bảng G để tự định đoạt

Một hướng đi khác giúp U17 Việt Nam không còn phải bận tâm đến cuộc cạnh tranh giữa các đội thứ 3 là vươn lên đứng nhì bảng G chung cuộc để giành vé trực tiếp.

Muốn đạt được mục tiêu này, U17 Việt Nam cần đánh bại Mali, đồng thời ở trận cùng bảng G, U17 New Zealand phải thắng Bỉ, qua đó giúp U17 Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại chung cuộc cao hơn New Zealand.