U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup sau hành trình toàn thắng ở vòng loại châu Á và màn ngược dòng đánh bại UAE 3-2 trong trận đấu quyết định.

Tối 20/11, U17 Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Bỉ. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi U17. Để có mặt tại Qatar, thầy trò HLV Cristiano Roland trải qua hành trình kéo dài gần một năm, từ năm trận toàn thắng ở vòng loại châu Á đến cuộc ngược dòng nghẹt thở trước UAE, qua đó giành tấm vé lịch sử.

Chiến công lịch sử

Hành trình đến U17 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á. Thầy trò HLV Cristiano Roland gây ấn tượng khi toàn thắng cả năm trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới lần nào.

U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup cho lứa tuổi này.

U17 Việt Nam lần lượt đánh bại Singapore 6-0, Quần đảo Bắc Mariana 14-0, Hồng Kông (Trung Quốc) 2-0, Macau (Trung Quốc) 4-0 và Malaysia 4-0. Thành tích này giúp đội tuyển đứng đầu bảng C, giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.

Bước vào giải đấu châu lục, U17 Việt Nam tiếp tục nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây là bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ sở hữu nền tảng đào tạo trẻ phát triển và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đánh bại Yemen 1-0 nhờ pha lập công của Đào Quang Hưng. Ba điểm đầu tiên mang lại lợi thế quan trọng cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Tuy nhiên, thất bại 1-4 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai khiến U17 Việt Nam phải bước vào trận cuối gặp UAE với áp lực lớn. Để tự quyết định số phận, đại diện Đông Nam Á cần giành chiến thắng.

Cuộc đối đầu ngày 13/5 tại Jeddah trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhận bàn thua khi Sultan Nasir Al Mheiri ghi bàn cho UAE chỉ sau chưa đầy 20 giây. Bị đẩy vào thế bất lợi từ rất sớm, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn bình tĩnh tổ chức lại đội hình và lật ngược tình thế dẫn 2-1.

U17 UAE sau đó gỡ hòa 2-2. Nếu kết quả hòa được giữ nguyên, U17 Việt Nam sẽ không thể tự quyết định tấm vé đi tiếp. Trong thời điểm quan trọng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và tận dụng thành công một tình huống cố định. Phút 71, Nguyễn Mạnh Cường bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 cho U17 Việt Nam.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với sáu điểm, đứng đầu bảng C, giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup.

Hành trình tại giải châu Á của U17 Việt Nam sau đó dừng lại ở tứ kết khi thua Australia 0-3. Dù không thể tiến sâu hơn, đội tuyển vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời là một trong chín đội tuyển đại diện châu Á tại giải đấu.

U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Cristiano Roland.

Hoàn tất hành trang cho lần đầu dự World Cup

Sau khi giành tấm vé lịch sử, U17 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị kéo dài gần hai tháng nhằm hướng đến màn ra mắt tại sân chơi thế giới.

Thầy trò HLV Cristiano Roland trải qua các đợt tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar, liên tục thi đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi.

Tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam có ba trận đấu tập với U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong. Việc đối đầu những đội bóng có cầu thủ lớn tuổi hơn giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu cao, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp và tổ chức chiến thuật.

Rời Hàn Quốc, U17 Việt Nam trở về nước tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang UAE vào đầu tháng 11. Tại đây, đội tuyển giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji trong trận giao hữu ngày 9/11.

Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển đến Qatar, nơi đăng cai FIFA U17 World Cup 2026. Trong trận đấu tập cuối cùng ngày 14/11, U17 Việt Nam hòa Panama 1-1. Dù bị dẫn trước, đại diện Đông Nam Á vẫn tìm được bàn gỡ nhờ cú sút phạt đền thành công của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong hiệp hai.

Những trận giao hữu với các đối thủ đến từ nhiều khu vực khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, đồng thời giúp cầu thủ thích nghi với những phong cách thi đấu khác biệt.

Chiều 19/11, U17 Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp Bỉ, khép lại quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự World Cup.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Sau hành trình vượt qua vòng loại châu Á và giành chiến thắng trong trận đấu quyết định trước UAE, U17 Việt Nam đã hiện thực hóa mục tiêu góp mặt tại World Cup. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland là thể hiện năng lực trước những đối thủ hàng đầu thế giới ở lứa tuổi U17.