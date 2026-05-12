U17 Việt Nam cẩn thận, U17 UAE đang sở hữu 2 sao trẻ khoác áo CLB Ngoại hạng Anh

Cái tên đầu tiên là Jayden Adetiba. Nói không quá, ở sân chơi U17 thì tiền đạo này là "sát thủ măng non" với quãng thời gian ăn tập ở 2 học viện uy tín là Arsenal và Ipswich. Adetiba có gốc gác châu Phi nhưng có quốc tịch UAE nhờ sinh sống nhiều năm tại đây.

Tiền đạo 17 tuổi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong lẫn hai cánh. Với chiều cao 1m70, anh không phải mẫu cầu thủ dùng sức mạnh để đè người mà dùng tốc độ bùng nổ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp.

Tại giải U17 châu Á 2025, chính Adetiba là người đã có đường kiến tạo giúp UAE chọc thủng lưới U17 Việt Nam, gián tiếp chấm dứt giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland. Việc đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Ipswich vào cuối năm 2025 cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này là một sao trẻ có tiềm năng rất lớn.

Trong lần gặp nhau tới, Adetiba vẫn sẽ là một trong những ngòi nổ mà U17 Việt Nam phải rất dè chừng. Adetiba rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, điều mà hàng thủ Việt Nam đã bộc lộ sơ hở trong trận thua Hàn Quốc .

Adetiba trong lần chạm trán U17 Việt Nam năm ngoái

Nhân tố nổi bật thứ 2 của U17 UAE là Joshua Bentley. Dù mới 17 tuổi nhưng thủ môn này đã cao gần 1m90. Nếu Adetiba là mũi khoan thì Joshua Bentley chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong khung gỗ của U17 UAE.

Joshua là em trai của Daniel Bentley (thủ thành thuộc biên chế Wolves tại Premier League). Joshua Bentley cũng nhập tịch UAE theo diện sinh sống lâu năm ở quốc gia này. Tại giải U18 Premier League 2025/26, Bentley là thủ môn số 1 của đội U18 Ipswich, nhiều trận được đôn lên bắt cho đội U21. Điều này đồng nghĩa với việc Joshua được đào tạo bài bản về tâm lý thi đấu và kỹ năng chỉ huy hàng phòng ngự ngay từ nhỏ.

Bentley có khả năng chơi chân cực tốt. Anh không chỉ cản phá mà còn là điểm khởi đầu cho các đợt phản công nhanh của UAE. Để đánh bại Bentley, các chân sút như Văn Dương hay Nguyễn Lực cần những cú dứt điểm hiểm hóc hoặc các pha dàn xếp bóng nhanh, ít chạm. Việc sút xa cầu may sẽ rất khó để đánh bại một thủ môn có sải tay và khả năng chọn vị trí theo tiêu chuẩn châu Âu như Bentley.