U17 Quốc gia: Xác định 8 đội vào tứ kết, chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu bị loại

Trong 4 trận đấu cuối của bảng B và C hôm nay (16-7), trận đấu hấp dẫn nhất là cuộc so kè giữa U17 Hà Nội và U17 LPBank HAGL. Đội bóng trẻ Hà Nội sớm đã giành vé vào tứ kết tại bảng B nên khá thoải mái trong cuộc so kè với đội tạm xếp nhì bảng là U17 LPBank HAGL.

Dù vậy, U17 Hà Nội vẫn là đội nắm thế trận và dồn ép đội bóng trẻ phố núi vào thế chống trả khá vất vả. Đến phút 44, Huy Phúc mới có cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho U17 Hà Nội.

U17 HAGL (vàng) thất bại trước U17 Hà Nội

Bị dẫn bàn, U17 LPBank HAGL buộc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng các cầu thủ trẻ Hà Nội vẫn là đội có cơ hội nguy hiểm hơn. Đến phút 70, Việt Long có bàn ấn định tỉ số 2-0 U17 Hà Nội.

Với kết quả này, cả Hà Nội và LPB HAGL đều giành vé vào tứ kết khi là 2 đội đứng đầu bảng B. Trận đấu còn lại, U17 TP HCM thất bại 3-4 trước U17 Tây Ninh và nhìn đối thủ đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng B.

U17 Bình Dương (tím) thua 0-3 trước U17 Thể Công Viettel

Ở bảng C, U17 Phù Đổng thua đậm 1-4 trước U17 Hà Tĩnh. Trận đấu còn lại, U17 Thể Công Viettel thắng chung cuộc 3-0 trước U17 Bình Dương để giành vị trí nhì bảng C, xếp sau U17 Hà Tĩnh.

Như vậy, 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm các đội nhất, nhì mỗi bảng là PVF, SLNA (bảng A), Hà Nội, LPB HAGL (bảng B), Hà Tĩnh, Thể Công Viettel (bảng C) và hai đội đứng ba có thành tích tốt nhất là Tây Ninh (4 điểm, bảng B) và Phù Đổng (3 điểm, bảng C).