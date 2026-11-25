Nếu như trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn từng mặc định U17 Bỉ mới là ngọn núi cao nhất mà U17 Việt Nam phải đối mặt thì thực tế sân cỏ đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Bằng thứ bóng đá giàu sức mạnh, tốc độ và sự áp đảo tuyệt đối, U17 Mali mới chính là thử thách cực đại tại bảng G.

Vị thế đáng sợ của U17 Mali

Ở sân chơi U17, nơi các cầu thủ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất về thể chất, các đội tuyển châu Phi luôn có sự vươn lên sớm và tạo ra lợi thế so với phần còn lại. Không phải châu Âu với những học viện hiện đại, cũng chẳng phải Nam Mỹ giàu kỹ thuật, mà chính châu Phi mới là khu vực thống trị sân chơi U17 World Cup với kỷ lục 7 lần bước lên đỉnh vinh quang, trong đó Nigeria sở hữu tới 5 chức vô địch và Ghana góp mặt với 2 lần đăng quang.

Nền tảng thể lực thiên bẩm, sải chân dài, tốc độ bứt phá cùng khả năng tranh chấp tay đôi vượt trội giúp các cầu thủ trẻ lục địa đen thường xuyên biến những trận đấu ở cấp độ này thành sân khấu riêng của mình. Nằm trong dòng chảy đó, U17 Mali từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá trẻ châu Phi nói riêng và thế giới nói chung.

Bảng vàng thành tích của họ đủ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng nể: 2 lần vô địch châu lục, 1 lần giành ngôi á quân và 1 lần đoạt hạng ba tại giải vô địch thế giới. Ở sân chơi U17, Mali là thế lực thứ 3 của lục địa đen vì ngoài Nigeria và Ghana, Mali chính là đội hiếm hoi còn lại có mặt ở chung kết U17 World Cup.

Thành công của U17 Mali không phải là hiện tượng nhất thời dựa vào sức vóc, mà là kết quả của một hệ thống đào tạo bài bản, sản sinh ra hàng loạt ngôi sao đẳng cấp. Minh chứng rõ nét nhất chính là thế hệ á quân thế giới năm 2015 của họ. Từ bệ phóng U17, những cái tên như Sekou Koita, Amadou Haidara hay Mohamed Camara… đều đã vươn tầm, chinh chiến tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu và trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia Mali. Điều đó cho thấy, mỗi lứa cầu thủ trẻ mà Mali mang đến sân chơi thế giới đều ẩn chứa những viên ngọc thô đầy chất lượng.

Amadou Haidara trưởng thành từ sân chơi U17

Tại giải đấu năm nay, U17 Mali một lần nữa phô diễn sức mạnh hủy diệt để sớm khẳng định vị thế độc tôn tại bảng G. Ngay trận ra quân, họ dễ dàng vùi dập U17 New Zealand với tỷ số cách biệt 3-0 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo. Chưa dừng lại ở đó, ở lượt trận thứ hai trước một đại diện sừng sỏ của châu Âu là U17 Bỉ, đội bóng Tây Phi tiếp tục khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi chơi trên cơ, bóp nghẹt đối thủ bằng cường độ vận động khủng khiếp và những pha lên bóng đầy biến hóa. Trong hiệp 2, thậm chí U17 Mali khiến U17 Bỉ không sút được lần nào.

Màn trình diễn ấy là lời khẳng định đanh thép: U17 Mali mới là thử thách cực đại cho U17 Việt Nam chứ không phải U17 Bỉ như những dự đoán ban đầu. Họ không chỉ mạnh về cơ bắp, mà còn sở hữu tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ một cách lạnh lùng.

Cơ hội nào cho U17 Việt Nam?

Đối diện với một tập thể toàn diện và đang hừng hực khí thế như vậy, cơ hội nào để U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ ở lượt trận cuối cùng? Điểm tựa lớn nhất và cũng là yếu tố thuận lợi hiếm hoi dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở hoàn cảnh của chính đối thủ. Với sức mạnh vượt trội đã thể hiện qua hai lượt trận đầu tiên, U17 Mali đã sớm cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Trong bối cảnh lịch thi đấu tại vòng chung kết diễn ra dày đặc với quỹ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày, ban huấn luyện U17 Mali chắc chắn sẽ phải tính toán đến bài toán đường dài. Trận đấu với U17 Việt Nam lúc này mang nhiều tính chất thủ tục với họ, và khả năng rất cao đại diện châu Phi sẽ cất giữ các trụ cột, sử dụng đội hình phụ nhằm bảo toàn lực lượng và tránh những chấn thương đáng tiếc trước khi bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm chết người nếu U17 Việt Nam vội vàng lạc quan chỉ vì viễn cảnh đối thủ xoay tua đội hình. Thực tế là ngay cả khi ra sân với những cầu thủ dự bị, U17 Mali vẫn sở hữu đẳng cấp và nền tảng thể chất vượt trội hoàn toàn so với đại diện Đông Nam Á.

Ở cấp độ trẻ châu Phi, khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ không quá lớn về mặt thể lực, thể hình hay sức rướn. Các cầu thủ dự bị của Mali thậm chí còn mang trong mình khát khao thể hiện bản thân mãnh liệt để ghi điểm với ban huấn luyện, điều có thể khiến họ chơi bóng với sự quyết liệt và áp lực còn lớn hơn nữa.

U17 Việt Nam thua thiệt trong những pha tranh chấp

Nỗi lo lớn nhất của U17 Việt Nam chắc chắn nằm ở khả năng chịu đựng trong những pha va đập trong tranh chấp tay đôi. Điểm yếu này thực tế đã bộc lộ rất rõ trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính vừa qua. Trước một đối thủ có thể hình tốt và ưa chuộng lối chơi giàu sức mạnh như U17 New Zealand, hàng phòng ngự áo đỏ đã nhiều lần chao đảo, hụt hơi trong các pha bóng bổnglẫn những tình huống tì đè trực diện.

Nếu New Zealand đã có thể khiến U17 Việt Nam phải vất vả đến thế, thì trước một U17 Mali còn vượt trội hơn hẳn về cả tốc độ, sức mạnh lẫn độ dẻo dai, mọi khoảng trống hay sự thua thiệt trong tranh chấp đều sẽ phải trả giá rất đắt.

Để nuôi hy vọng giành được một kết quả có lợi, U17 Việt Nam không thể chọn cách chơi đôi công hay cuốn theo nhịp độ thể lực mà đối thủ giăng ra. Vũ khí duy nhất có thể giúp chúng ta đứng vững trước cơn bão Tây Phi là sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự, khả năng bọc lót kín kẽ để hạn chế tối đa các tình huống một đấu một, cùng sự chắt chiu đến từng cơ hội nhỏ nhất từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chạm trán U17 Mali ở lượt cuối là một thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng là thước đo giá trị nhất để các cầu thủ trẻ Việt Nam tôi luyện bản lĩnh trước khi mơ về những cột mốc xa hơn.