U17 Malaysia thảm bại trước Việt Nam, CĐV ngao ngán 'đá toàn thua'

" Không cầu thủ nhập tịch, chẳng có bữa tiệc nào cả ", tài khoản Hamdi Fahmi bình luận ngay trên bài đăng kết quả trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Cổ động viên có tên Dilley Reels chua chát: "Tôi đã nói rồi, Malaysia rồi sẽ thua Việt Nam thôi. Tới đây là trận đấu tại SEA Games. Từ U17 đến đội tuyển quốc gia, nếu nhìn vào thành tích đối đầu thì Malaysia toàn thua, vậy bóng đá của chúng ta đang ở đâu. Ngoài hình ảnh của Johor Darul Tazim, bóng đá Malaysia vẫn liên tục bị đánh bại.

Bóng đá Malaysia đang phát triển nhưng thực sự tôi không hiểu nổi triết lí của chúng ta là gì cả. Những đường chuyền của cầu thủ trẻ lúc yếu, lúc mạnh hoặc cách di chuyển không phù hợp, tư duy cũng rất có vấn đề".

U17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam.

Đa phần người hâm mộ Malaysia không giấu được cảm xúc thất vọng khi đội nhà nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U17 Việt Nam và không được tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. U17 Việt Nam dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và ghi thêm 2 bàn nữa để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0. Thậm chí, nếu các chân sút chủ nhà làm tốt hơn, U17 Việt Nam có thể khiến đội khách phải nhận thêm nhiều bàn thua.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia cũng bày tỏ sự thất vọng lớn. Tờ New Strait Times cho rằng đây là "thất bại rất nặng nề" của bóng đá Malaysia trước Việt Nam.

Kí giả Farah Azharie bình luận: " U17 Malaysia không thể giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thất bại nặng nề trước U17 Việt Nam. Họ ghi 2 bàn trong hiệp 1 và tiếp tục chiếm ưu thế lớn trong hiệp 2 trước khi ghi thêm 2 bàn nữa ".

Tối 30/11, các trận đấu cuối cùng của vòng loại U17 châu Á 2026 đã diễn ra. Khu vực Đông Nam Á có 3 đội bóng vượt qua vòng loại gồm Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Indonesia cùng 7 quốc gia khác được miễn vòng loại gồm: Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Đây là các quốc gia đã lọt vào vòng chung kết U17 World Cup và được miễn vòng loại châu Á.

Trong khi đó, các đội phải đá vòng loại nhưng giành vé đi tiếp gồm: Trung Quốc (nhất bảng A), Yemen (nhất bảng B), Việt Nam (nhất bảng C), Ấn Độ (nhất bảng D), Úc (nhất bảng E), Thái Lan (nhất bảng F) và Myanmar (nhất bảng G).