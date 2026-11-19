U17 Bỉ không có lực lượng mạnh nhất dự U17 World Cup 2026 vì CLB Anderlecht từ chối buông 4 cầu thủ. Tuy nhiên, phần còn lại của "Tiểu quỷ đỏ" vẫn rất mạnh với nhiều tài năng trẻ đã "làm mưa, làm gió" ở châu Âu.

Jayden Onia Seke không dự U17 World Cup 2026.

U17 Bỉ không có lực lượng mạnh nhất để chinh chiến tại U17 World Cup 2026. Lý do vì CLB hàng đầu nước Bỉ là RSC Anderlecht từ chối nhả bốn tài năng trẻ sáng giá, bao gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Trong số đó, Jayden Onia Seke là ngôi sao chạy cánh từng góp mặt ở đội hình tiêu biểu U17 EURO 2026 và giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra mắt giải vô địch quốc gia Bỉ.

Ba cái tên còn lại là Noa Ojea, Joshua Nga Kana và Noah Kalonji cũng đều đóng vai trò trụ cột của U17 Bỉ. Anderlecht kiên quyết giữ người vì giải đấu tại Qatar diễn ra ngoài lịch trình FIFA Days. Bất chấp phản ứng từ dư luận và sự can thiệp từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ, Anderlecht không lay động và giữ nguyên quyết định.

Dù sứt mẻ lực lượng, U17 Bỉ vẫn bước vào U17 World Cup 2026 với vị thế của ông lớn thực thụ. Họ là đương kim á quân của U17 châu Âu 2026. Tại giải đấu đó, thầy trò HLV Sven Vermant quật ngã U17 Pháp ở bán kết, sau đó chịu thua U17 Italia trên chấm luân lưu ở trận chung kết.

Để chạy đà cho World Cup, U17 Bỉ trải qua đợt tập huấn vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Dàn cầu thủ trẻ xứ sở sô-cô-la lần lượt hòa U17 Scotland 3-3, đè bẹp U17 Mỹ 4-1 và vùi dập U17 Hà Lan 5-1. Một tháng gần đây, U17 Bỉ không đá giao hữu. Họ triệu tập đội hình ngay trước thềm U17 World Cup 2026 và bay thẳng đến Qatar, sau đó tham gia các trận giao hữu kín.

U17 Bỉ chạm trán U17 Việt Nam ở trận ra quân. Đặt lên bàn cân với U17 Việt Nam, đại diện châu Âu vượt trội toàn diện về đẳng cấp, thể hình lẫn kinh nghiệm trận mạc. Trong khi U17 Việt Nam mới có lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup, lứa cầu thủ Bỉ đã quen với áp lực ở sân chơi đỉnh cao từ lâu. Đội hình 21 cái tên của U17 Bỉ sang Qatar vẫn quy tụ nhiều loạt ngôi sao từ các lò đào tạo nổi tiếng như Genk, Club Brugge hay Royal Antwerp.

Dierckx là ngôi sao của U17 Bỉ.

Ngôi sao nổi bật trong đội hình U17 Bỉ là tiền vệ Xander Dierckx, cao 1,86 m, thuộc biên chế CLB Royal Antwerp. Tiền vệ này thường xuyên ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ và ghi dấu ấn đậm nét tại VCK U17 châu Âu 2026. Trên hàng công của "Tiểu quỷ đỏ", tiền đạo Kiyan Achahbar của Genk là mũi khoan phá nguy hiểm, từng ghi 5 bàn thắng tại sân chơi cấp châu Âu.

Hàng phòng ngự U17 Bỉ cũng sở hữu những lá chắn thép như trung vệ Edgard Opoku cao đến 1,95 m của Gent và hòn đá tảng Elie Mbavu từ Genk. Ngoài ra, danh sách đăng ký U17 Bỉ tại World Cup còn có hậu vệ Lrni Strouwen của Club Brugge từng chinh chiến ở UEFA Youth League và tiền đạo Ilyas Benktib của Anderlecht. Hầu hết cầu thủ U17 Bỉ đã chơi bóng chuyên nghiệp thường xuyên ở đội trẻ tại CLB và vài cá nhân tỏa sáng trong đội hình chính.

Bản lĩnh trận mạc là khác biệt lớn nhất của U17 Bỉ so với U17 Việt Nam. Đây là dịp để kiểm chứng U17 Việt Nam với sức mạnh vượt trội trong bóng đá khu vực, từng vào tới tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ ở đâu so với một tập thể mạnh nhất nhì châu Âu hiện tại trong độ tuổi 17.

Theo lịch thi đấu chính thức của bảng G, cuộc đối đầu giữa U17 Bỉ và U17 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11, theo giờ Việt Nam tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Doha. Sau trận mở màn đầy thử thách này, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand vào ngày 23/11 và U17 Mali vào ngày 26/11 để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.