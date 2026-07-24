U16 nữ Hà Nội thắng đậm TP.HCM, có 3 điểm đầu tiên tại giải quốc gia 2026

U16 nữ Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại TP.HCM 3-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ VĐ U16 Quốc gia 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại giải.

Chiều 24/7, đội U16 nữ Hà Nội đã có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua TP.HCM với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ VĐ U16 Quốc gia 2026, qua đó giành trọn 3 điểm sau trận hòa ở ngày ra quân.

Sau khi không thể thắng ở trận mở màn, đội bóng Thủ đô nhập cuộc với quyết tâm rất lớn. Ngay từ những phút đầu, Hà Nội liên tục dồn ép đối phương và sớm được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Phạm Thị Thu Phương tận dụng tốt cơ hội để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Đặng Quốc Tuấn thi đấu hưng phấn hơn. Chỉ 10 phút sau, Thu Phương tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội.

Bị dẫn trước hai bàn, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ và tập trung của đối thủ. Trong suốt hiệp một, đội bóng phía Nam không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ với bất lợi lớn.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Hà Nội vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi và duy trì sức ép lên phần sân TP.HCM. Những nỗ lực của đội bóng Thủ đô tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ ba. Hà Vi lập công, khép lại chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho Hà Nội.

Kết quả này giúp Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại Giải bóng đá nữ VĐ U16 Quốc gia 2026, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí cao trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, TP.HCM sẽ cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công nếu muốn cạnh tranh ở những lượt trận tiếp theo.