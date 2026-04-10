U15 nữ Việt Nam bất phân thắng bại cùng U15 nữ Queensland Maroon

U15 nữ Việt Nam hòa trận đầu tiên tại giải giao hữu ở Australia.

Trận đấu diễn ra tại Trung tâm Home of the Matildas (bang Queensland), với thời lượng 60 phút (mỗi hiệp 30 phút), bắt đầu lúc 14g30 giờ địa phương. Trước đối thủ có thể hình tốt hơn, các cầu thủ U15 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý về phía khung thành đối phương.

Phút 20, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số. Từ một pha chuyền chọc khe thông minh, Ngọc Ánh thoát xuống dứt điểm chính xác, đưa U15 nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, đến phút 23, đội bạn đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau nhiều pha uy hiếp vòng 16m50 của đội tuyển Việt Nam.

Trong quãng thời gian còn lại, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi tự tin, tổ chức nhiều pha tấn công và tạo ra không ít cơ hội, song chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, mang lại thêm những trải nghiệm quý giá cho U15 nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị chuyên môn.

Trong hai ngày 11-4 và 12-4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam tiếp tục có các trận đấu gặp các đối thủ tại giải giao hữu mời này.