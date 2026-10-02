Tỷ phú Ronaldo sẽ làm gì sau khi giải nghệ?

Hoạt động kinh doanh của Ronaldo.

Sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của Cristiano Ronaldo có thể đã đi đến hồi kết sau khi siêu sao 41 tuổi rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League do mâu thuẫn gay gắt với huấn luyện viên Jorge Jesus. Tỏa sáng trong màu áo quốc gia từng là động lực lớn nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp của CR7. Sau khi xác nhận World Cup vừa qua là kỳ World Cup cuối cùng, khả năng anh góp mặt tại Euro 2028 hiện đang trở nên vô cùng mong manh. Trong bối cảnh hợp đồng với CLB Al Nassr sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau, Ronaldo đang nghiêm túc cân nhắc về thời điểm treo giày?

Ronaldo sở hữu một đế chế kinh doanh (Ảnh: Sun)

Nếu giải nghệ, Ronaldo sẽ làm gì?

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Manchester United hoàn toàn không phải lo lắng về cuộc sống sau khi chia tay sân cỏ. Với khối tài sản ước tính lên tới 1,1 tỷ bảng Anh cùng mạng lưới kinh doanh đa dạng, Ronaldo đã xây dựng vững chắc một đế chế thương mại đủ đảm bảo cho cuộc sống viên mãn cả đời.

Năm 2025, Ronaldo chính thức lấn sân vào ngành công nghiệp điện ảnh khi hợp tác với nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh Sir Matthew Vaughn. Cả hai thành lập xưởng phim riêng mang tên UR•Marv và đã hoàn tất sản xuất hai bộ phim hành động, đồng thời lên kế hoạch cho phần phim thứ ba.

Bên cạnh điện ảnh, sáng tạo nội dung và sản xuất truyền thông cũng là mũi nhọn quan trọng trong chiến lược của CR7. Kênh YouTube chính thức UR•Cristiano ra mắt năm 2024 của anh nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi khổng lồ nhờ các nội dung giao lưu với MrBeast, trò chuyện bóng đá cùng Rio Ferdinand và hé lộ đời sống thường nhật.

Năm 2025, Ronaldo tiếp tục bước vào thế giới võ thuật tự do (MMA) bằng việc mua cổ phần của WOW FC - giải đấu đang phát triển nhanh chóng tại Tây Ban Nha do ngôi sao UFC Ilia Topuria đồng sở hữu, đồng thời phát sóng trực tiếp sự kiện WOW 32 ngay trên kênh YouTube cá nhân.

Đế chế kinh doanh đa ngành

Đế chế kinh doanh đa ngành của Ronaldo thực chất đã được anh chuẩn bị từ năm 28 tuổi thông qua việc đầu tư vào các khách sạn, phòng khám và thương hiệu phục hồi sức khỏe. Chuỗi khách sạn hạng sang Pestana CR7 hiện có mặt tại Lisbon, Funchal, Madrid, New York, Marrakech và dự kiến mở rộng sang Paris, Riyadh vào năm 2027. Anh đồng sáng lập chuỗi phòng khám cấy ghép tóc Insparya tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Đông; sở hữu chuỗi phòng tập CR7 Crunch Fitness và đầu tư vào thương hiệu nước khoáng URSU9. Năm 2024, Ronaldo ra mắt ứng dụng Erakulis và đầu tư lớn vào Bioniq - công ty thực phẩm bổ sung dựa trên phân tích máu. Tháng 2 năm 2026, anh chi 5,6 triệu bảng để sở hữu 10% cổ phần công ty con Pro2col của Herbalife nhằm phát triển hệ thống AI tối ưu hóa dinh dưỡng cá nhân.

Khách sạn của Ronaldo

Cùng với thương hiệu thời trang và đồ lót nam mang lại nguồn thu ổn định, Ronaldo khẳng định trên tạp chí Vogue rằng anh đã vạch sẵn toàn bộ tương lai cho bản thân và gia đình. Anh chia sẻ sau 25 năm cống hiến và hy sinh, anh muốn dành thời gian du lịch, chơi môn padel yêu thích và thụ hưởng những thành quả đã gặt hái được. Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn chọn con đường trở thành ông chủ đội bóng tương tự như David Beckham. Tháng 2 vừa qua, anh xác nhận đã mua 25% cổ phần của câu lạc bộ Almeria tại Tây Ban Nha.