Tỷ phú Nga Abramovich không mua lại Chelsea

Trong cuốn sách có tiêu đề "Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC" (tạm dịch: Trừng phạt - Câu chuyện bên trong thương vụ bán CLB Chelsea), tỷ phú Roman Abramovich lần đầu nói về đội bóng cũ sau khi chia tay. Tỷ phú người Nga bán Chelsea vào tháng 3/2022 do những rắc rối liên quan đến lệnh trừng phạt của chính phủ Anh.

Thời điểm đó, tài sản của Abramovich bị phong tỏa. Việc bán CLB Chelsea được thực hiện qua một quy trình đặc biệt. Toàn bộ số tiền thu được, khoảng 2,5 tỷ bảng Anh, được chuyển vào một tài khoản ngân hàng bị đóng băng tại Anh để sau đó chuyển tới các tổ chức từ thiện.

Roman Abramovich biến Chelsea thành thế lực của bóng đá Anh.

“Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội dự một trận đấu để nói lời chia tay đúng nghĩa, nhưng không hơn thế", Roman Abramovich nói. Tờ Daily Mail diễn giải rằng vị tỷ phú người Nga không còn hứng thú với việc sở hữu các câu lạc bộ bóng đá, kể cả Chelsea.

Ông nói: "Tôi không còn hứng thú với bất kỳ vai trò nào trong một CLB bóng đá, nhất là vai trò chuyên nghiệp. Có thể tôi sẽ hỗ trợ một sáng kiến dành cho học viện bóng đá – giúp mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, nếu điều đó thực sự tạo ra sự khác biệt. Nhưng còn quyền sở hữu hay vị trí chuyên nghiệp trong một CLB? Tôi đã kết thúc với điều đó trong đời này".

Roman Abramovich mua lại Chelsea với giá 140 triệu Bảng vào năm 2003 và liên tục đầu tư lớn cho đội bóng. Tỷ phú người Nga mở ra kỷ nguyên phát triển toàn diện và vượt bậc cho câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge. Chelsea giành 5 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 5 cúp FA, 2 danh hiệu Championis League và 2 lần đăng quang ở Europa League.

Nói về những cáo buộc trong khoảng thời gian khó khăn khiến ông phải bán CLB Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich chia sẻ: “Có một câu ngạn ngữ Nga cổ rằng: ‘Chó cứ sủa, đoàn người vẫn đi’, và điều đó rất đúng trong trường hợp này. Dù tôi có làm gì, người ta vẫn sẽ cho rằng tôi có động cơ nào đó. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ làm vì muốn giúp đỡ".

Chelsea hiện thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ Todd Boehly. Sau khi tiếp quản câu lạc bộ, chủ mới chi rất nhiều tiền mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, Chelsea không có thành tích tốt trong những năm gần đây. Họ vừa giành danh hiệu Conference League, tuy nhiên giải đấu này chỉ được coi là đấu trường hạng 3 ở châu Âu.