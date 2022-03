Tỷ phú muốn mua Chelsea chê Stamford Bridge không bằng SVĐ của kình địch

"Chúng tôi cần phải cải tạo sân vận động của Chelsea vì thật xấu hổ mỗi khi đến Tottenham để xem sân nhà của họ tuyệt như thế nào. Stamford Bridge không phù hợp với thế kỷ 21. Sân đấu này cần được nâng cấp. Đặc biệt là trong tương lai, khi chính phủ Anh muốn tổ chức World Cup tại đây. Sân của Tottenham, Arsenal rất hiện đại và đẹp đến rực rỡ", Candy chia sẻ trên tờ The Sun (Anh).

"Vấn đề của Chelsea hết sức phức tạp vì rất khó để xây dựng một sân bóng có sức chứa 60.000 người. Sẽ mất nhiều thời gian để đạt được con số đó, nhưng công việc này cần được thực hiện".

"Nếu cải tạo sân, Chelsea sẽ phải chuyển đến thi đấu tại sân Wembley trong quãng thời gian có thể lên tới 5 năm, giống như cách Tottenham đã làm. Spurs đang có sân vận động tốt nhất thế giới, cực kỳ đẹp".

"Họ cũng có khách sạn gần sân tập để các cầu thủ ở sau mỗi trận đấu thuộc cúp châu Âu. Vì vậy, Chelsea cần xem xét để nâng cấp Stamford Bridge. Chúng tôi bị tụt hậu về cơ sở vật chất nếu so sánh với Tottenham. Mặc dù họ đang ở sau lưng Chelsea nếu xét về thành tích và trình độ chuyên môn", Candy nói thêm.

"Đây không phải vấn đề liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Khi phát triển một sân bóng hiện đại, sân vận động ấy không nên chỉ được dùng cho mục đích thi đấu mà phải có những tiện ích khác, như những gì Tottenham đã làm với sân của họ".

"Nếu bạn xây một sân đấu trị giá tới 1,5 tỷ bảng Anh và chỉ sử dụng một lần mỗi tuần thì đó không phải sự tối ưu. Hãy nhìn vào Tottenham, Arsenal hoặc bất kỳ câu lạc bộ lớn nào khác. Đó là lý do vì sao MU cũng đang muốn nâng cấp Old Trafford".

"Nếu nước Anh đăng cai những giải đấu lớn nhất hành tinh, chúng ta cần có những sân vận động tốt nhất. Bạn không thể chỉ dựa dẫm vào 2 đội bóng sở hữu sân đấu có chất lượng cao nhất là Spurs và Arsenal. Tottenham có sân bóng đỉnh nhất thế giới. Nhưng sân của Chelsea còn có thể tuyệt vời hơn nữa!".

Candy cam kết chi 1,5 tỷ bảng để cải tạo Stamford Bridge nếu tiếp quản thành công Chelsea. Hiện tại, vị tài phiệt 49 tuổi đang hợp tác cùng 2 công ty Hàn Quốc: tập đoàn tài chính Hana, Catalina and Partners Sports và Tifosoy - công ty do cựu cầu thủ The Blues, Gianluca Vialli đồng sáng lập gửi lời đề nghị trị giá 2,5 tỷ bảng để mua lại Chelsea.

Thời hạn đấu thầu mua đội bóng Tây London đã kết thúc lúc 21h tối ngày 18/3 theo giờ địa phương (tức 4h rạng sáng 19/3 theo giờ Việt Nam). Ngoài Candy, Mohamed Alkhereji - người điều hành tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Đông, Saudi Media cũng cam kết sẽ chi đậm để nâng cấp Stamford Bridge nếu tiếp quản thành công Chelsea.

Nick Candy là ai? Candy là cổ động viên nhiệt thành của Chelsea. Vị tỷ phú người Anh bắt đầu tới Stamford Bridge để xem The Blues thi đấu từ năm 1977, khi đó Candy chỉ mới 4 tuổi. Ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hiện đang là chủ sở hữu của Candy London - công ty thiết kế, quản lý và phát triển nội thất hàng đầu thế giới (trước đây có tên là Candy Property và Candy & Candy). Khối tài sản của Nick Candy và em trai ông, Christian Candy ước tính đạt mức 1,5 tỷ bảng. Các dự án nổi tiếng anh em nhà Candy từng tham gia bao gồm: Công viên Hyde (London), quảng trường NoHo (phía Bắc Hollywood, thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ) và dự án tái phát triển đại bản doanh của Chelsea. Từ trái sang phải: Nick Candy, Christian Candy

https://sport5.vn/ty-phu-muon-mua-chelsea-che-stamford-bridge-khong-bang-svd-cua-kinh-dich-20220319121923746.htm