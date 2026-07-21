TV360 phát sóng trọn vẹn ASEAN Hyundai Cup 2026

TV360 sẽ phát sóng đầy đủ 26 trận đấu của ASEAN Hyundai Cup 2026, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình bảo vệ ngôi vô địch của ĐT Việt Nam.

Ngày 21/7, TV360 – nền tảng truyền hình và giải trí số của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) – công bố sẽ phát sóng toàn bộ 26 trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai Cup 2026).

Giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026 với sự góp mặt của 10 đội tuyển quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor Leste. Các đội sẽ tranh tài theo thể thức vòng bảng, bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch Đông Nam Á.

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân gặp Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Tiếp đó, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Singapore (20h ngày 31/7), Indonesia (20h30 ngày 3/8) và Campuchia (20h ngày 7/8).

Với sự hiện diện của nhiều ứng cử viên nặng ký như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, ASEAN Hyundai Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc so tài hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao.

Theo đại diện Viettel Telecom, việc sở hữu bản quyền phát sóng ASEAN Hyundai Cup 2026 tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư vào các nội dung thể thao chất lượng, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái giải trí số của TV360 nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người hâm mộ.

Ngoài các trận đấu trực tiếp, nền tảng này cũng sẽ liên tục cập nhật các chương trình đồng hành, bản tin chuyên sâu, video highlights cùng nhiều nội dung hậu trường trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

TV360 hiện hỗ trợ xem trên nhiều thiết bị như Smart TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và TV Box. Nền tảng được vận hành trên hạ tầng công nghệ của Viettel nhằm mang đến trải nghiệm xem ổn định trên nhiều thiết bị. Đối với khách hàng sử dụng mạng di động Viettel, một số gói dịch vụ TV360 còn đi kèm ưu đãi miễn phí dữ liệu khi xem nội dung trên ứng dụng theo chính sách của từng gói cước.

Lễ khai mạc ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 24/7 tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia), trước trận đấu mở màn giữa chủ nhà Campuchia và Singapore. Sau đó ít phút, vào lúc 20h30 cùng ngày, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của chiến dịch bảo vệ chức vô địch gặp Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).

Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ diễn biến ASEAN Hyundai Cup 2026 thông qua ứng dụng TV360 trên App Store, Google Play, website TV360 hoặc trên các thiết bị Smart TV và TV Box. Trong thời gian giải đấu diễn ra, lịch phát sóng, các chương trình đồng hành và những thông tin mới nhất sẽ được TV360 cập nhật liên tục trên nền tảng cùng các kênh truyền thông chính thức của Viettel Telecom.