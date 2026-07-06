Tuyệt đối tôn trọng: Vinicius Jr chủ động ôm "quái vật" Erling Haaland dù Na Uy vừa loại Brazil, size gap của 2 siêu sao gây sốt

Vinicius Jr gây chú ý với hành động dành cho Haaland ngay sau khi Brazil bị loại khỏi World Cup.

Brazil khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách đầy cay đắng khi để thua Na Uy 1-2 ở vòng knock-out. Erling Haaland là người gieo sầu cho Selecao với cú đúp bàn thắng, trong khi Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ.

Dẫu vậy, một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu lại không đến từ các bàn thắng, mà là hành động đẹp của Vinicius Jr dành cho chính người hùng bên phía Na Uy.

Sau khi được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Haaland đứng trả lời phỏng vấn ngay trên sân. Đúng lúc đó, Vinicius Jr bất ngờ tiến đến, cắt ngang buổi phỏng vấn trong giây lát để ôm và chúc mừng tiền đạo của Manchester City trước khi lặng lẽ rời đi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong bối cảnh vừa phải chứng kiến đội tuyển quê nhà bị loại khỏi World Cup, Vinicius Jr vẫn sẵn sàng dành sự tôn trọng cho đối thủ đã có màn trình diễn xuất sắc.

Vinicius Jr ôm Haaland đầy tôn trọng

Haaland thực sự là cơn ác mộng với hàng thủ Brazil. Tiền đạo 25 tuổi ghi cả hai bàn thắng giúp Na Uy tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu vòng knock-out. Bruno Guimaraes còn đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp một, khiến Brazil càng gặp nhiều khó khăn trước khi Neymar rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở những phút cuối nhưng không đủ để thay đổi cục diện.

Với cú đúp vào lưới Selecao, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, qua đó vươn lên đồng dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Thành tích ghi bàn của chân sút người Na Uy ở cấp độ đội tuyển cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Sau 54 lần ra sân, Haaland đã ghi tới 62 bàn thắng, duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Về phía Brazil, thất bại này là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ý được kỳ vọng sẽ đưa dàn sao Selecao trở lại đỉnh cao, nhưng đội bóng Nam Mỹ đã phải dừng bước sớm trước một Na Uy chơi đầy hiệu quả.

Trong khi đó, tương lai của Haaland cũng tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. Cha của tiền đạo này, Alf-Inge Haaland, mới đây từng chia sẻ với DAZN rằng con trai ông đang hạnh phúc tại Manchester City và vẫn còn hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: "Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được chơi cho Real Madrid. Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra."

Phát biểu này càng khiến người hâm mộ thích thú khi chứng kiến màn ôm chúc mừng giữa Vinicius Jr và Haaland, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ sát cánh trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.