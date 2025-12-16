Tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan, lần thứ 6 liên tiếp vô địch SEA Games

Tối nay (16/12), 4x400m nữ là nội dung "khóa sổ" của môn điền kinh tại SEA Games 33. Đáng chú ý, đây cũng là nội dung then chốt để tuyển điền kinh Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu giành 12 HCV đã đề ra.

Và không phụ sự kỳ vọng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc về nhất với thành tích 3 phút 32 giây 59. Chủ nhà Thái Lan giành HCB với thông số kém hơn 6 giây, trong khi tuyển Philippines có HCĐ.

Đây đã là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp, tổ chạy 400m tiếp sức nữ của Việt Nam đoạt HCV SEA Games. Thành tích tại Bangkok năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam ở cự ly này.

Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu phần thi rồi sau đó Nguyễn Thị Hằng tiếp tục duy trì lợi thế cho tuyển Việt Nam. Đến thời điểm Lê Thị Tuyết Mai trao gậy cho Nguyễn Thị Ngọc ở lượt cuối (ảnh), khoảng cách rõ rệt đã được tạo ra với đội Thái Lan.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc về đích và bỏ xa 2 VĐV còn lại.

Đây đã là lần thứ 6 liên tiếp tuyển Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x400m.

4 nữ VĐV ăn mừng cùng Quốc kỳ và chiếc nón lá.