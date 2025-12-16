Tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan, lần thứ 6 liên tiếp vô địch SEA Games

Tối nay (16/12), 4x400m nữ là nội dung "khóa sổ" của môn điền kinh tại SEA Games 33. Đáng chú ý, đây cũng là nội dung then chốt để tuyển điền kinh Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu giành 12 HCV đã đề ra.
Và không phụ sự kỳ vọng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc về nhất với thành tích 3 phút 32 giây 59. Chủ nhà Thái Lan giành HCB với thông số kém hơn 6 giây, trong khi tuyển Philippines có HCĐ.
Đây đã là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp, tổ chạy 400m tiếp sức nữ của Việt Nam đoạt HCV SEA Games. Thành tích tại Bangkok năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam ở cự ly này.