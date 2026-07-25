Tuyển Việt Nam xô đổ hàng loạt kỷ lục ngay trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026

Những thống kê đáng chú ý của tuyển Việt Nam tại trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại bảng A – ASEAN Cup 2026 bằng thắng lợi tưng bừng 7-0 trước Đông Timor vào tối 24/7 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan). Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik xô đổ nhiều cột mốc lịch sử tại đấu trường khu vực.

Đột phá từ cú hat-trick của Nguyễn Đình Bắc

Tâm điểm của màn đại thắng là phong độ chói sáng đến từ Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 liên tục làm xáo trộn hàng thủ đối phương và đóng góp tới 3 bàn thắng vào các phút 30, 41 và 64. Cú hat-trick này đưa Đình Bắc trở thành một trong những chân sút trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á.

Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc, các bàn thắng còn lại được chia đều cho Đỗ Hoàng Hên (cú đúp ở phút 6 và 40), Nguyễn Xuân Son (45'+1) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (phút 78).

Màn khởi đầu đậm nét nhất lịch sử tham dự giải

Chiến thắng 7-0 trước Đông Timor đánh dấu trận thắng có cách biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở lượt ra quân qua các kỳ ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Đồng thời, kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng trong các trận mở màn giải đấu khu vực kể từ năm 2016 đến nay.

Chiến thắng đậm đà cũng chứng minh chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam dù gặp phải bài toán biến động nhân sự trước giải. Việc đăng ký danh sách 25 cầu thủ (ít hơn 1 suất so với quy định) do nhiều ca chấn thương không làm giảm đi sức mạnh tấn công và sự linh hoạt trong lối chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Chiếm lợi thế lớn ở Bảng A

3 điểm cùng hiệu số bàn thắng - bại cực cao (+7) đưa Việt Nam vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu bảng A. Ở trận đấu cùng giờ, Singapore đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1, trong khi Indonesia chưa thi đấu ở lượt trận này.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7, trước khi bước vào hai cuộc chạm trán quan trọng gặp Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8). Màn trình diễn bùng nổ ngày ra quân đang tạo bước đệm tâm lý và lợi thế cực lớn cho hành trình bảo vệ ngôi vương của bóng đá Việt Nam.