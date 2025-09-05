Tuyển Việt Nam vượt ải Bangladesh, chặng đường cuối khó khăn thế nào?

Vào ngày 6/9 tới lúc 19h00, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Singapore. Ở lượt trận đầu tiên, trong khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh 2-0 thì U23 Singapore thua U23 Yemen 1-2.

Nói về U23 Singapore, BLV Quang Huy chia sẻ: "Về phần Singapore, họ cũng có những cầu thủ được coi là ẩn số. Đội hình của họ có ba cầu thủ 17 tuổi: Harith Danish, Luth Harith và Rae Peh. Bên cạnh đó, họ có những cầu thủ có kinh nghiệm từng thi đấu nhiều ở giải bóng đá Singapore như Amir Syafiz và Andrew Aw. Cả hai đều đã có hơn 50 lần thi đấu tại giải bóng đá của Singapore. Đáng chú ý là tiền đạo Louka Tan-Vaissiere. Năm nay, anh 21 tuổi và đã từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở giải bóng đá Singapore.

Đội hình này được bổ sung thêm những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, bao gồm Jonan Tan, Muhammad Asis và Khairin Nadim, hiện đang thi đấu tại Nha Trang cho câu lạc bộ Vizela. Singapore đã không tham dự giải U23 Đông Nam Á vừa rồi. Họ cho rằng mình chuẩn bị không tốt và lực lượng không mạnh, nhưng chúng ta đều hiểu họ đang chuẩn bị cho giải này với mục tiêu đá tốt nhất trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á".

U23 Singapore vừa thua U23 Yemen 1-2.

Thực tế ở loạt trận đầu tiên, dù thất bại trước U23 Yemen nhưng U23 Singapore cũng đã có màn trình diễn không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam sẽ cần hết sức nỗ lực mới mong có tiếp chiến thắng ở loạt trận thứ hai.

Dĩ nhiên, đối thủ mạnh nhất với U23 Việt Nam vẫn được cho là U23 Yemen, đội hiện cũng có 3 điểm giống chúng ta. Nhận định về đối thủ này, BLV Quang Huy tiếp:

"Cuối cùng là Yemen. Yemen đối với nhiều người là thách thức lớn nhất của Việt Nam ở bảng C. Đây là một đội bóng Tây Á, và bóng đá Tây Á thì thực sự không thể xem thường. Những năm trước, họ đã vượt trội hơn Việt Nam, nhưng hiện nay, theo đánh giá của tôi, hai bên gần như ngang nhau. Tuy nhiên, không hề đơn giản chút nào.

Đội U23 Yemen đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ tập huấn nghiêm túc tại UAE và có một số trận giao hữu kín để giữ bí mật về mặt chiến thuật. Yemen có ba tiền đạo đều là tuyển thủ quốc gia: Abdulaziz Masnoum và Qassem Al-Sharafi, Hamza Mahrous. Đây là những cầu thủ vừa thi đấu cho tuyển Yemen trong loạt trận FIFA tháng Sáu vừa qua, gặp Bhutan và Lebanon tại vòng loại Asian Cup.

Trong danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á, chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Ramadan Shuey, còn các cầu thủ khác đều thi đấu trong nước. Yemen được coi là đối thủ đáng gờm với Việt Nam, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta vẫn có thể vượt qua".

Tiếp đà thắng U23 Bangladesh 2-0, khả năng để U23 Việt Nam thắng tiếp U23 Singapore khá cao.

Ngày 6/9 tới khi U23 Việt Nam đấu U23 Singapore, thì U23 Yemen cũng đấu U23 Bangladesh. Đó sẽ là dịp để chúng ta tìm hiểu thêm về sức mạnh của U23 Yemen.