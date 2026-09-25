Tuyển Việt Nam vừa manh nha hy vọng trước Hàn Quốc đã vụt tắt, khoảng cách top đầu châu Á vẫn còn xa

U23 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc, trong trận đấu mà khoảng cách về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận bộc lộ rõ.

Một hiệp đấu còn hy vọng, rồi mọi thứ sụp đổ

U23 Việt Nam bước vào tứ kết ASIAD 2026 với hành trang là vị trí nhì bảng C, trong khi U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau hai chiến thắng trước Qatar và Saudi Arabia. Ngoài ra về mặt lực lượng, trong khi đội hình U23 Việt Nam thực tế nhiều cầu thủ U21 và thiếu siêu sao Đình Bắc, không sử dụng 3 suất quá tuổi, thì đối phương có rất nhiều nhân tố chất lượng, sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi và đầy khao khát vô địch.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hiểu rất rõ sự chênh lệch về lực lượng, nhưng những phút đầu trận cho thấy U23 Việt Nam vẫn có sự chủ động nhất định trong cách nhập cuộc. Dù vậy, sức ép mà U23 Hàn Quốc tạo ra nhanh chóng khiến hàng phòng ngự áo đỏ phải lùi sâu. Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ Kim chi liên tục đẩy cao đội hình, khai thác khả năng tranh chấp và những pha bóng bổng.

Đến phút 15, U23 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số. Lee Young-jun, tiền đạo sở hữu chiều cao 1m93, bật cao đánh đầu sau một tình huống tấn công có chất lượng. Cao Văn Bình gần như không có cơ hội cản phá trong pha bóng này. Bàn thua ấy phần nào cho thấy vấn đề mà U23 Việt Nam phải đối mặt: khi đối thủ có những cầu thủ mạnh về thể chất, giàu kinh nghiệm và xử lý tốt trong không gian hẹp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể bị trừng phạt.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không sụp đổ ngay sau bàn thua. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cố gắng cầm bóng, tìm cách đưa trận đấu trở lại trạng thái cân bằng. Minh Phúc có cú sút xa ở phút 21, Quốc Việt cũng thử vận may ở phút 26. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 35, khi Lê Văn Thuận đưa bóng vào lưới U23 Hàn Quốc sau pha đá bồi nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó có thể xem là thời điểm U23 Việt Nam còn giữ được hy vọng.

Sự tiếc nuối của Lê Văn Thuận.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình và pressing mạnh hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ U23 Việt Nam không tạo được đủ sức ép để biến sự chủ động ấy thành những cơ hội thực sự nguy hiểm. Ngược lại, U23 Hàn Quốc càng chơi càng cho thấy sự khác biệt.

Cao Văn Bình đã có ít nhất hai pha cứu thua đáng chú ý ở các phút 67 và 75, qua đó giúp U23 Việt Nam duy trì hy vọng trong thời điểm hàng thủ liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Nhưng rồi sức chống đỡ cũng không thể kéo dài mãi. Khi Hàn Quốc tăng tốc, U23 Việt Nam không còn khả năng chống đỡ

Phút 77, U23 Hàn Quốc nhân đôi cách biệt. Kim Ji-soo, trung vệ đang thi đấu cho Brentford, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và tung cú đá ở cự ly gần. Cao Văn Bình không thể làm gì hơn trong tình huống này.

Từ 0-1 thành 0-2, trận đấu gần như đã bước sang một trạng thái khác. U23 Việt Nam buộc phải mạo hiểm hơn, trong khi U23 Hàn Quốc có thêm không gian để khai thác những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hàng thủ. Chỉ 4 phút sau, Lee Young-jun hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 88, cách biệt được nới lên 4-0. Một pha phối hợp tấn công đẹp mắt của U23 Hàn Quốc mở ra cơ hội thuận lợi để Kim Myeong-jun dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Bốn bàn thắng đến theo những cách khác nhau nhưng đều phản ánh khá rõ câu chuyện của trận đấu: Hàn Quốc có khả năng tạo sức ép, khai thác khoảng trống và kết thúc tình huống tốt hơn hẳn. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã chống đỡ được trong một khoảng thời gian dài nhưng khi hệ thống bắt đầu xuất hiện khoảng trống, đội bóng áo đỏ không còn đủ khả năng sửa sai.

Đây cũng là điều đáng chú ý khi U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với lực lượng rất mạnh, sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi và có tới 8 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Vì thế, thất bại 0-4 không chỉ đơn giản là câu chuyện về một ngày thi đấu không tốt của U23 Việt Nam. Đó còn là phép thử cho thấy khoảng cách mà bóng đá trẻ Việt Nam vẫn phải tiếp tục thu hẹp nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Cao Văn Bình có một ngày làm việc đầy cố gắng nhưng vẫn để thủng lưới 4 bàn.

U23 Việt Nam đã làm được gì ở ASIAD 2026?

Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam, không thể chỉ lấy tỷ số 0-4 trước Hàn Quốc để phủ nhận toàn bộ những gì đội bóng đã làm được.

Đây là một tập thể không có lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ từng thường xuyên đá chính ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 không góp mặt tại ASIAD lần này. Trong bối cảnh ấy, HLV Đinh Hồng Vinh phải sử dụng một đội hình có nhiều gương mặt trẻ và trao cơ hội cho những cầu thủ chưa có nhiều trải nghiệm ở cấp độ châu lục.

Ngay trận ra quân, U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1. Kết quả ấy khiến đội bóng phải chịu áp lực lớn trong hai trận còn lại, bởi Uzbekistan đã thắng Philippines 5-1 ở trận đấu cùng lượt.

U23 Việt Nam sau đó giải quyết được nhiệm vụ quan trọng khi đánh bại Philippines 2-0. Đến trận cuối vòng bảng, đội bóng áo đỏ thua Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Tổng cộng, U23 Việt Nam có 4 điểm, ghi 3 bàn và thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng. Việc vượt qua vòng bảng trong điều kiện lực lượng bị xáo trộn rõ ràng là một điểm tích cực.

Nhưng những vấn đề cũng đã xuất hiện xuyên suốt. U23 Việt Nam thiếu một cầu thủ có thể tạo khác biệt ổn định ở khu vực 1/3 cuối sân. Khả năng tổ chức tấn công nhiều thời điểm còn đơn điệu, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng pressing và tranh chấp tốt. Khi bị đẩy lùi, đội bóng gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên một cách mạch lạc. Trận thua Hàn Quốc phơi bày rõ nhất hạn chế ấy.

Thất bại này nên được nhìn như một điểm xuất phát

Điều U23 Việt Nam cần cải thiện sau ASIAD 2026 không chỉ là khả năng phòng ngự hay hiệu quả dứt điểm. Quan trọng hơn là chất lượng của cả hệ thống khi phải đối đầu với những đội bóng có trình độ cao hơn.

Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn trong môi trường có tốc độ, cường độ và sức ép lớn. Họ cũng cần cải thiện khả năng xử lý bóng dưới áp lực, chuyển trạng thái nhanh và đặc biệt là năng lực duy trì thế trận khi đối thủ liên tục gia tăng sức ép.

HLV Đinh Hồng Vinh từng đánh giá rằng những cầu thủ mới được trao cơ hội tại ASIAD có thể tiến bộ xa trong tương lai. Đây có lẽ chính là giá trị lớn nhất mà đội bóng có thể rút ra sau giải đấu.

Bởi U23 Việt Nam hôm nay không phải là một đội bóng hoàn chỉnh. Đây là một tập thể đang trong quá trình chuyển giao, với nhiều cầu thủ còn rất trẻ và cần thêm thời gian để trưởng thành.

Thất bại 0-4 trước Hàn Quốc vì thế là một lời nhắc nhở khá rõ ràng: muốn tiến sâu hơn ở những sân chơi châu lục, U23 Việt Nam không thể chỉ dựa vào tinh thần, sự kỷ luật hay những khoảnh khắc bùng nổ. Đội bóng cần thêm chiều sâu lực lượng, thêm những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt và quan trọng nhất là phải nâng chất lượng chơi bóng lên một nấc mới.

ASIAD 2026 khép lại với U23 Việt Nam ở tứ kết. Đó chưa phải hành trình hoàn hảo, nhưng cũng không phải một giải đấu vô nghĩa. Sau trận thua 0-4, điều cần thiết không phải là tiếc nuối quá lâu, mà là nhìn thật rõ khoảng cách với những đối thủ như Hàn Quốc để biết mình đang thiếu gì và phải bắt đầu cải thiện từ đâu.